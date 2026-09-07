Racing volvió a recibir un duro golpe en el Torneo Clausura. La Academia cayó 2-1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda y quedó en el último lugar de la Zona B, con apenas cinco puntos después de ocho fechas.

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda comenzó perdiendo, consiguió llegar al empate en el segundo tiempo, pero recibió el segundo gol en el tiempo de descuento. La derrota provocó silbidos y fuertes cuestionamientos de los hinchas.

Rojo pidió disculpas a los hinchas

Uno de los primeros jugadores en enfrentar la situación fue Marcos Rojo. El defensor se retiró del campo de juego visiblemente afectado y pidió disculpas a los simpatizantes que se encontraban en el estadio.

Luego, en diálogo con ESPN, realizó una fuerte autocrítica por el presente del equipo.

“Sentimos mucha vergüenza de jugar ante nuestra gente, que nos acompaña siempre, y no poder darle una alegría”.

El defensor también habló de la bronca y la impotencia que existe dentro del plantel: “Tenemos mucha impotencia, mucha bronca. Nos rompemos el culo trabajando pero las cosas no salen”.

“Ya no alcanza con las palabras”

Rojo aseguró que el plantel continúa trabajando para revertir el momento, aunque reconoció que ahora necesita demostrarlo dentro de la cancha.

“De esto se sale trabajando. Pero ya no alcanza con las palabras”, afirmó el defensor, que además contó detalles de la charla que mantuvieron durante el entretiempo.

Según explicó, el entrenador Juan Pablo Vojvoda les pidió que respaldaran su idea dentro del campo: “El técnico nos dijo en el entretiempo que si queríamos defenderlo, lo hiciéramos en la cancha”.

Racing quedó último

La caída ante Atlético Tucumán dejó a Racing con cinco puntos en ocho partidos y en el último puesto de la Zona B. Además, la Academia acumula una racha de siete encuentros sin ganar en el campeonato, con cinco derrotas y dos empates.

El equipo de Vojvoda tendrá ahora dos compromisos por el Clausura antes del próximo gran desafío: visitará a Huracán y luego recibirá a Sarmiento.

En paralelo, Racing mantiene como uno de sus principales objetivos la Copa Argentina, donde enfrentará a Boca por los cuartos de final el próximo 27 de septiembre.