Estudiantes de La Plata vivió una noche inolvidable en Brasil y celebró a lo grande su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026. Después de eliminar a Flamengo por penales en el estadio Maracaná, los futbolistas del Pincha trasladaron la euforia al hotel de Río de Janeiro, donde cantaron y compartieron la alegría por el objetivo conseguido.

El encargado de mostrar parte de esa intimidad fue Marcos Rojo, quien publicó imágenes de sus compañeros durante la cena. En los videos se pudo ver al plantel unido, con cánticos y muestras de emoción después de una serie exigente que terminó con el equipo platense entre los dos mejores del torneo continental.

La intimidad de los festejos en el hotel

Rojo, que regresó a Estudiantes para disputar la instancia decisiva de la competencia, registró el momento en el que sus compañeros celebraban el pase a la final. El defensor fue titular en la revancha ante Flamengo y volvió a jugar un partido internacional con el club en el que comenzó su carrera.

Las imágenes reflejaron la alegría de un grupo que debió superar un escenario complicado en Río de Janeiro. La clasificación llegó después de un empate sin goles durante los 90 minutos y una definición desde los doce pasos que terminó 3-2 a favor del Pincha.

Los festejos estuvieron acompañados por cantos vinculados con la historia de Estudiantes y el sueño de volver a levantar el trofeo más importante de Sudamérica.

Una clasificación sufrida ante Flamengo

El equipo dirigido por Alexander Medina logró sostener el empate pese a jugar con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo. La expulsión complicó el desarrollo del encuentro, pero el conjunto argentino resistió los ataques del local y llevó la definición a los penales.

Allí apareció Fernando Muslera, quien se convirtió en una de las figuras de la noche al detener tres remates de Flamengo y resultar determinante para sellar el pase a la final.

La victoria desató la emoción de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al equipo en Brasil. Estudiantes consiguió así su sexta clasificación a una final de la Copa Libertadores.

El Pincha irá por la quinta Copa Libertadores

El próximo desafío será ante Palmeiras, el sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El conjunto platense buscará conquistar su quinto título continental, después de las consagraciones de 1968, 1969, 1970 y 2009.

Para Rojo, la definición tendrá un significado especial: volverá a disputar una final de Libertadores con el club en el que se formó y con el que ya fue campeón en 2009.

Mientras se prepara para el partido decisivo, Estudiantes disfruta de una clasificación que quedará entre las grandes noches de su historia. Los videos compartidos por el defensor dejaron ver cómo el plantel comenzó a celebrar el logro y a alimentar la ilusión de volver a conquistar América.