Marcos Rojo atraviesa uno de sus momentos más complicados desde su llegada a Avellaneda. Tras quedar en el ojo de la tormenta por su temprana expulsión en el clásico ante River y, días después, ser captado por las cámaras sonriendo junto a un rival tras la derrota de Racing ante Botafogo por Copa Sudamericana, el defensor central rompió el silencio para aclarar la situación y pedir perdón a la parcialidad académica.

“Aprovecho para pedirle disculpas a la gente de Racing. Si a alguien le molestó lo que pasó en la Copa Sudamericana, que se sacó de contexto, pido perdón por eso. También le pido disculpas al referí”, expresó el experimentado futbolista de 36 años en diálogo con ESPN. Respecto a la imagen que se viralizó charlando con Cristian Medina, Rojo aseguró que la interpretación fue "desvirtuada".

Autocrítica por el clásico

Sobre la jugada que derivó en su tarjeta roja ante el Millonario, un golpe sin pelota a Lucas Martínez Quarta que le valió cuatro fechas de suspensión, el defensor asumió su responsabilidad. “Tuve la charla que tenía que tener con mis compañeros. Condicioné el partido por el error que tuve con River, no solo con la expulsión", confesó.

Incluso, comparó su error con fallos de la élite mundial: “Le pasó a Neuer el otro día regalando un gol en la Champions, es normal”. No obstante, aclaró sobre la infracción: “No lo hice intencionalmente, no lo veo. Forcejeo con los dos e intento sacármelos de encima. Yo sabía que me iban a expulsar”.

Críticas y futuro

Rojo también se tomó un tiempo para reflexionar sobre el peso que recae sobre su figura cada vez que comete un error. “Parece que cuando me equivoco yo, me tienen que echar de los clubes. Molesta un poco y te termina condicionando, pero soy fuerte y voy a seguir trabajando”, afirmó con firmeza.

Finalmente, reveló que su salida de la institución estuvo cerca de concretarse en el último mercado de pases debido a un posible interés de Estudiantes de La Plata: “Sentía que iba a estar relegado y fui a hablar con Gustavo (Costas) y le dije como eran las cosas. Al final no se dio y me quedé porque acá soy muy feliz”, concluyó el defensor, quien reafirmó su compromiso de "pelear hasta el final" con la camiseta de la Academia.