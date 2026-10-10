Marcos Rojo oficializó su regreso a Estudiantes de La Plata y sorprendió con una fuerte carta publicada en sus redes sociales, en la que reconoció errores del pasado y se refirió a las críticas que recibió por haber jugado en Boca Juniors. El defensor de 36 años comenzará su tercer ciclo en el Pincha luego de desvincularse de Racing y quedar habilitado para disputar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador de la Selección Argentina compartió un video acompañado de un extenso mensaje dirigido a los hinchas de Estudiantes. Allí hizo referencia a las acusaciones de deslealtad que surgieron cuando decidió continuar su carrera en Boca, pese a haber asegurado anteriormente que en Argentina solamente vestiría la camiseta del conjunto platense.

"Fui preso hasta de mis propias palabras", reconoció Rojo, antes de referirse a los cuestionamientos que recibió por sus decisiones profesionales. También mencionó las críticas por su falta de lealtad y aseguró que, con el paso del tiempo, aprendió a reconocer las consecuencias de sus actos.

En esa misma línea, el defensor admitió que algunas de sus decisiones pudieron lastimar a los simpatizantes de Estudiantes y sostuvo que su intención es aprovechar esta nueva etapa para devolverle al club, dentro de la cancha, parte de lo que recibió durante su formación como futbolista.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes de su presentación oficial, luego de que Estudiantes concretara su incorporación gracias a un cupo disponible por la lesión de Gabriel Neves. Racing, por su parte, confirmó la transferencia de los derechos federativos y económicos del futbolista.

Marcos Rojo vuelve a Estudiantes para jugar la Copa Libertadores

El regreso del experimentado defensor se produce en un momento importante para Estudiantes, que se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. El encuentro de ida está programado para el jueves 15 de octubre y el entrenador Alexander Medina podría contar con Rojo para reforzar una defensa que tendrá las bajas por suspensión de Leandro González Pirez y Tomás Palacios.

El futbolista ya conoce lo que significa conquistar títulos con el Pincha. Durante su primera etapa integró el plantel que ganó la Copa Libertadores de 2009 y el Torneo Apertura de 2010, ambos bajo la conducción de Alejandro Sabella. Posteriormente desarrolló una extensa carrera internacional y regresó brevemente a Estudiantes en 2020, antes de incorporarse a Boca en 2021.

Ahora, con 36 años y después de su paso por Racing, Rojo tendrá una nueva oportunidad de reencontrarse con los hinchas que lo vieron surgir y buscará cerrar su carrera escribiendo otro capítulo con la camiseta albirroja.