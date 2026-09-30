Marcos Rojo quedó en el centro de un conflicto con Racing luego de pedirle a la dirigencia que lo deje salir del club para regresar a Estudiantes de La Plata. El defensor se reunió con Diego Milito, recibió una respuesta negativa y posteriormente decidió no presentarse al entrenamiento.

El futbolista, de 36 años, pretende regresar al club platense, que busca incorporarlo para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, en Racing sostienen que el jugador tiene contrato vigente y que no existe intención de desprenderse de él en este momento.

La reunión entre Rojo y Milito

El conflicto se desencadenó después de una reunión entre Rojo y Diego Milito, dirigente de Racing. Según informó TN, el futbolista manifestó su intención de ser transferido a Estudiantes, pero recibió una negativa.

Rojo pidió que le liberen el pase para poder concretar su salida y sumarse al equipo dirigido por el Pincha. Después de la reunión, el defensor no participó del entrenamiento de Racing.

Desde el club de Avellaneda remarcaron que el futbolista tiene contrato hasta diciembre y que todavía quedan seis fechas por disputar, por lo que no contemplan desprenderse de él.

Estudiantes espera por el defensor

Estudiantes busca contar con Rojo para las semifinales de la Copa Libertadores y el interés por el defensor se intensificó en las últimas horas.

El jugador tiene un fuerte vínculo con la institución platense, donde surgió futbolísticamente y con la que consiguió títulos importantes antes de continuar su carrera en Europa y otros clubes argentinos.

Rojo considera que su ciclo en Racing está cumplido y pretende volver a vestir la camiseta de Estudiantes. Del otro lado, la dirigencia de la Academia sostiene que su experiencia es importante para el plantel y que también cumple un rol dentro del desarrollo de los futbolistas juveniles.

Qué puede pasar ahora

La situación deberá resolverse en las próximas horas. Una posibilidad es que las partes encuentren una salida negociada, aunque también existe la posibilidad de que el conflicto escale y tenga consecuencias dentro del ámbito contractual.

Mientras tanto, Racing mantiene su postura de no negociar al defensor y Rojo insiste con su intención de salir del club para incorporarse a Estudiantes.

El futbolista tiene contrato vigente hasta fin de año, por lo que cualquier modificación de su situación deberá resolverse entre las partes y de acuerdo con las condiciones contractuales correspondientes.