En UPD Unidos por el Desafío, de GRUPO HUARPE, cada programa tiene su propia historia. Algunas veces la diferencia la hace el conocimiento, otras la suerte de la ruleta y, en ocasiones, las cábalas.

Por un lado, estuvo el Colegio María Auxiliadora, de Capital, representado por Alma Accolti y Mía Rossi. Del otro, la Escuela de Educación Secundaria Provincia de Tucumán, de Rivadavia, con Julián Pierrestegui y Erick Valdés. Antes de comenzar el juego, ambos equipos dejaron en claro que la unión del curso era uno de sus principales valores.

Colegio María Auxiliadora, 5to A, Capital y Escuela de Educación Secundaria Provincia de Tucumán, 5to 2da, Rivadavia. FOTO HUARPE.

Dos cursos que aprendieron a fortalecerse

El equipo azul llegó desde el Colegio María Auxiliadora, 5° A, acompañado por el profesor Gabriel Pereyra. Los estudiantes destacaron que son un curso que ha logrado consolidarse con el tiempo y que, cuando alguno necesita ayuda, siempre encuentra respaldo en sus compañeros. Entre los recuerdos que más valoran mencionaron una salida recreativa realizada junto a una materia, mientras que reconocieron que uno de los momentos más difíciles fue el año pasado, cuando el grupo estaba dividido en distintos sectores. Según contaron, esa situación cambió durante este ciclo lectivo y hoy se sienten más unidos que nunca.

Del lado naranja estuvo la Escuela Provincia de Tucumán, 5° 2°, junto a la profesora Eliana Solange Luna. Sus representantes definieron al curso como divertido y muy unido gracias al humor que comparten diariamente. Contaron que disfrutan especialmente los festejos y las horas libres, momentos en los que todos participan. También recordaron que atravesaron una etapa complicada cuando surgieron diferencias que los mantuvieron separados durante algunos meses, aunque finalmente pudieron dialogar y reconstruir la amistad.

Ya en el juego, las cábalas aparecieron desde el primer minuto. El equipo azul llevó una imagen de María Auxiliadora como símbolo de buena suerte, mientras que el conjunto naranja apostó por un saludo especial que repitió antes de cada intervención.

La competencia comenzó con respuestas correctas para ambos equipos. Geografía para María Auxiliadora e Historia para Provincia de Tucumán marcaron un arranque sin errores. La segunda ronda mantuvo la paridad: Lengua para las representantes de Capital y Arte para los alumnos de Rivadavia terminaron con nuevos aciertos.

La igualdad continuó durante gran parte del programa. En la tercera ronda llegaron los primeros tropiezos, cuando Deportes y Matemática dejaron sin puntos a ambos equipos. El marcador se mantenía 2 a 2 y cualquier detalle podía inclinar la balanza.

La cuarta ronda fue clave. María Auxiliadora decidió no utilizar el comodín y falló una pregunta de Arte. Provincia de Tucumán también rechazó el comodín, pero acertó en Geografía y tomó ventaja. Luego llegaron nuevos aciertos en Historia y Deportes, manteniendo el suspenso.

El momento determinante apareció en la sexta ronda. Mientras el equipo azul no pudo sumar en Matemática, el conjunto naranja utilizó estratégicamente el comodín para Ciencias y respondió correctamente. Esa decisión les permitió ampliar la diferencia y llegar con ventaja a la recta final.

Con el marcador ajustado, María Auxiliadora apostó por el comodín en Deportes y consiguió descontar. Sin embargo, Provincia de Tucumán respondió correctamente una pregunta de Lengua y selló la victoria.

Así, la Escuela Provincia de Tucumán se quedó con el triunfo por 6 a 4, avanzó un paso más en la competencia y quedó un poco más cerca del gran objetivo: el viaje de estudios.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.