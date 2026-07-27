María Becerra contó cómo fue su encuentro íntimo con Tom Cruise

María Becerra compartió un registro audiovisual inédito de su participación en la final de la Copa del Mundo 2026. A siete días de haber interpretado el himno nacional, la cantante mostró el momento en que el actor Tom Cruise se acercó a saludarla personalmente en su camarín. El clip, que tiene una duración de 10 minutos, permite observar la sorpresa de la artista ante la llegada del protagonista de Misión Imposible.

Durante el breve intercambio, el actor estadounidense saludó a la joven diciéndole "Mucho gusto por conocerte" mientras estrechaba su mano. Ante el clima distendido que se generó entre los presentes, Cruise hizo un comentario sobre la temperatura del lugar al señalar que "Está un poco cálido por acá, ¿no?". El encuentro quedó registrado en una fotografía que ambos se tomaron antes de que Becerra saliera al campo de juego.

La Nena de Argentina utilizó sus redes sociales para expresar la intensidad de lo vivido durante esa jornada histórica. En su publicación, la intérprete aseguró que "No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer". Además del cruce con la estrella de Hollywood, el material muestra el apoyo de su equipo y su familia en los momentos previos a la ceremonia.

Al cerrar su mensaje, la cantante destacó el sentimiento de representar al país ante una audiencia global. "Gracias, Argentina, por regalarme momentos que jamás imaginé vivir. Llevar estos colores siempre va a ser mi mayor orgullo", manifestó Becerra.

Sobre la producción del video, la artista explicó a sus seguidores que "Hicimos, con mucho amor y para todos ustedes, este mini documental que encapsula en solo 10 minutos la gran locura que vivimos esta última semana". El contenido recibió el apoyo de figuras como Tini Stoessel y Fabiana Cantilo tras su difusión.