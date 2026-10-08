María Becerra contó sus deseos de casarse y reveló qué hará si no se lo piden

María Becerra confirmó sus deseos de casarse con J Rei y reveló la decisión que tomará si él no se lo pide formalmente. La artista también se refirió al fuerte respaldo hacia su amiga Tini Stoessel y a su participación en la tercera temporada de la serie En el barro.

En una entrevista otorgada a Luis Ventura y Marina Calabró por América TV, la intérprete contó que lleva dos años comprometida con el músico. Ante las consultas sobre la fecha formal de la boda, aseguró entre risas que si él no toma la iniciativa pronto será ella misma quien le pida casamiento.

La cantante sostuvo que no descartó celebrar la ceremonia en 2027 debido a las exigencias de sus compromisos laborales. Explicó que prefieren organizar la fiesta con calma para no apresurar los detalles y que planea tomarse ese año de manera más tranquila.

Durante el reportaje confirmó que asistirá a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Al ser indagada sobre los conflictos personales que atraviesa su amiga, evitó dar precisiones públicas y sostuvo que prefiere contenerla y acompañarla únicamente en el ámbito privado.

A nivel profesional, la cantante cerró dos meses de rodaje en En el barro, la serie de Netflix creada por Sebastián Ortega. Allí interpreta a la interna Cleo en el penal La Quebrada y además canta el tema principal titulado 7 vidas.

Sin pausas tras la filmación, iniciará los ensayos para encarar 8 presentaciones en el Movistar Arena. Este esfuerzo llega tras una gira de un mes por España y de continuar con una exigente agenda de presentaciones musicales.