La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España tuvo un momento inolvidable incluso antes del pitazo inicial. En un MetLife Stadium colmado de hinchas albicelestes, María Becerra fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino y conmovió a miles de personas con una presentación cargada de emoción.

La cantante apareció en el centro del campo de juego durante la ceremonia oficial organizada por la FIFA y, con una interpretación sobria y sentida, acompañó uno de los instantes más esperados de la previa del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Mientras las estrofas del Himno sonaban en Nueva Jersey, los futbolistas argentinos permanecieron formados con la mirada fija en la bandera, mientras gran parte del estadio acompañó la canción a viva voz. Una vez más, el Himno volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de un partido de la Selección.

La interpretación de María Becerra recibió una cálida ovación de los miles de argentinos presentes en las tribunas, que transformaron el estadio en una verdadera fiesta celeste y blanca. El clima de emoción se apoderó del escenario y dejó una de las imágenes más destacadas de la previa.

La participación de la artista formó parte del protocolo oficial previo a la final del Mundial 2026. Finalizada su actuación, se realizó el sorteo entre los capitanes y ambos equipos quedaron listos para el inicio del encuentro.

Con la emoción todavía a flor de piel tras el Himno, la Selección Argentina salió al campo de juego para enfrentar a España con el objetivo de conquistar el bicampeonato mundial y sumar la cuarta estrella a su historia. El aliento de los hinchas y la voz de María Becerra marcaron el comienzo de una jornada que promete quedar grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.