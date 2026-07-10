María Becerra: "Era violenta. Tenía amigos que robaban y se metían tiros"

María Becerra repasó pasajes difíciles de su crecimiento personal y explicó que su realidad estuvo lejos de ser idealizada al criarse en un barrio de clase media baja. Ella manifestó que "Me crie en un contexto donde nunca estuve rodeada de algodones. Caminé la calle desde que soy muy chica" al recordar su asistencia cotidiana a la escuela pública.

Al cumplir los 14 años, la joven atravesó una etapa de rebeldía y vulnerabilidad en la que solía repetir de año escolar. Según su relato, "A los 14 años hacía cualquier cosa, me juntaba en la esquina con cualquier grupito de amigos. Era de las del fondo y repetía de año en el colegio".

En ese momento, la artista actuaba con una sensación de invulnerabilidad y no le temía a nada, conviviendo con situaciones de inseguridad que afectaron a su círculo cercano. La intérprete recordó con crudeza que "Me juntaba con amigos violentos y a los dos años no los veíamos más porque salían a robar y les metían un tiro. Esas cosas pasaban".

Esta experiencia en su entorno influyó en su carácter y en la manera de vincularse emocionalmente con otras personas. La cantante admitió que "Siento que de chica era muy violenta y por eso tenía relaciones violentas. Controlaba todo y era muy posesiva".

Para modificar estas conductas y alejarse de esa etapa, ella destacó el valor de la terapia y el aprendizaje obtenido tras lastimar o ser lastimada. Al finalizar, la artista reflexionó que "Me costó mucho salir de ahí, pero fue terapia y también aprender de los errores, lastimar personas o que me lastimen. Eso es crecer". De esta manera, Becerra mostró su faceta más íntima y vulnerable para compartir el recorrido personal que la convirtió en la persona que es hoy.