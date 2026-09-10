María Becerra llegará a San Juan con su gira Quimera

María Becerra llegará a San Juan como parte de la gira con la que presenta en vivo Quimera, su más reciente álbum de estudio. La provincia forma parte del recorrido nacional de la artista y la producción de su presentación en San Juan estará a cargo de Aurea Concept.

La visita se enmarca en el Quimera Tour, una nueva etapa de la carrera de Becerra que lleva a distintos escenarios el universo conceptual de su tercer disco, lanzado en noviembre de 2025. El álbum propone un recorrido por diferentes facetas de la cantante a través de cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys.

Quimera combina pop, música urbana, R&B, salsa, dembow y sonidos experimentales, con canciones que atraviesan distintas emociones y relatos. El concepto del disco también se traslada a la puesta en vivo, donde las diferentes identidades de la artista adquieren protagonismo a través de la música, la narrativa visual y la performance.

Una nueva etapa para María Becerra

La gira llega después de una etapa marcada por importantes presentaciones para Becerra. La artista realizó dos shows 360° con entradas agotadas en el estadio River Plate y luego anunció una nueva serie de presentaciones para llevar Quimera por Argentina y Latinoamérica.

El formato 360° es uno de los elementos centrales de esta nueva propuesta. La idea es que el público pueda experimentar el espectáculo desde distintos ángulos, con un escenario y una puesta diseñados para generar una experiencia más cercana e inmersiva. En los shows, las canciones de Quimera conviven además con algunos de los éxitos que marcaron la carrera de la artista.

Con su llegada a San Juan, Becerra sumará a la provincia al recorrido de una gira que continúa expandiendo el universo de Quimera por distintos puntos del país.