María Becerra reveló los insólitos lugares donde tiene intimidad con su novio

Maria Becerra participó en el programa español La Revuelta y habló con naturalidad sobre su relación con J Rei. La artista explicó que aunque suelen pasar varios días separados por compromisos profesionales encuentran la manera de recuperar el tiempo.

Según sus palabras “Estuve viajando mucho, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día”. La cantante aseguró que ambos son personas espontáneas y que esa es la clave de su vínculo. Sobre sus encuentros comentó que “Nosotros somos muy de la situación improvisada, ¿viste?, tanto él como yo somos muy gauchitos, muy de estacionar en algún lugar y tipo, ‘ché, ¿no pinta?... pero por supuesto’”.

Esta actitud relajada los acompaña en medio de jornadas laborales intensas. Becerra agregó que “O sino somos mucho del ‘che, gordi, me tengo que ir a laburar, tengo 20 minutos, bueno, va, dale’”. Durante la charla la artista puso un puntaje a la frecuencia de sus encuentros.

Aunque su rutina está marcada por viajes aseguró que siempre encuentran tiempo. Becerra afirmó que “A mí igual me gusta tener todo bien organizado, pero también soy muy gauchita y él también. En el último mes estuve de viaje 10 días, ahora una semana, no sé... 15 puntos, somos muy gauchitos”.