María Becerra ya emprendió viaje hacia Nueva York para participar de uno de los momentos más importantes de la final del Mundial 2026. La cantante publicó una fotografía desde un avión privado luciendo la camiseta de la Selección Argentina y sosteniendo la pelota oficial del torneo, alimentando la expectativa de cara al encuentro decisivo frente a España.

"Yendo", escribió la artista en una historia de Instagram, junto a la ubicación de Nueva York, ciudad que albergará la definición de la Copa del Mundo.

María Becerra mostró su viaje a Nueva York en avión privado (Foto: Instagram / mariabecerra)

La publicación llegó después de varios días de especulaciones sobre quién sería el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al partido. Finalmente, el periodista Gastón Edul aseguró que María Becerra fue la elegida para cumplir ese rol.

"Está confirmado. María Becerra va a cantar el Himno Nacional argentino en la Final de la Copa del Mundo, como hizo Lali en 2022", afirmó el comunicador a través de un video difundido en su cuenta de X.

Además de su participación en la ceremonia oficial, la intérprete de Automático también formará parte del evento especial organizado por Telemundo para la cobertura de la final del Mundial. Allí compartirá escenario con Yami Safdie como representantes argentinas, junto a artistas internacionales como Olga Tañón, Melody, Gente de Zona, Howie D y Ozuna.

Antes de conocerse la confirmación, entre los nombres que sonaban para interpretar el himno figuraban Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Sin embargo, hasta el momento la organización de la Copa del Mundo no difundió oficialmente los detalles de la elección de la artista.

Con su publicación desde el avión, María Becerra terminó de confirmar que ya está en camino hacia una de las presentaciones más importantes de su carrera: cantar el Himno Nacional en la previa de una nueva final mundialista de la Selección Argentina.