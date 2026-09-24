María Corina Machado denunció que durante la última semana intentó regresar tres veces a Venezuela, pero ninguno de los viajes pudo concretarse. La dirigente opositora permanece en Panamá y, según informó su equipo, ya acumularía al menos siete intentos frustrados desde que salió de su país en diciembre de 2025.

Los últimos intentos incluyeron alternativas por vía marítima y aérea. Desde el entorno de Machado aseguraron que la dirigente no pudo abandonar Panamá y sostuvieron que su regreso a territorio venezolano volvió a quedar impedido.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, señaló su equipo al informar sobre la situación. Machado se encuentra fuera de Venezuela desde finales de 2025, cuando dejó la clandestinidad y viajó al exterior para recibir la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz.

Cómo fueron los tres intentos de Machado

El primero de los planes contemplaba un viaje por vía marítima. De acuerdo con la información difundida por su entorno, las autoridades migratorias llegaron a sellar su pasaporte, pero finalmente la salida fue cancelada por supuestos desperfectos mecánicos en la embarcación.

Después, Machado habría intentado abordar un avión hacia Aruba y, posteriormente, otro con destino a Curazao. La intención era utilizar alguno de esos puntos como escala antes de continuar rumbo a Venezuela, pero ninguna de las alternativas pudo concretarse.

Los episodios se suman a intentos anteriores. A fines de junio, Machado ya había denunciado que no podía regresar debido al cierre del espacio aéreo comercial venezolano, en momentos en que buscaba volver después de los terremotos que afectaron al país.

Ante la nueva situación, la Plataforma Unitaria Democrática reclamó que se respete el derecho de Machado a regresar a Venezuela y expresó públicamente su respaldo a la dirigente.

El rol de Estados Unidos y la transición venezolana

La denuncia se produjo en medio de un escenario político atravesado por el acercamiento entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. Ambos mantuvieron esta semana un encuentro en Nueva York, mientras Washington profundiza sus conversaciones con la administración venezolana sobre cuestiones políticas y económicas.

Según reportes citados por TN, funcionarios estadounidenses habrían planteado reparos en otras oportunidades sobre el regreso inmediato de Machado. Sin embargo, representantes de la administración Trump negaron que exista una prohibición formal y remarcaron que, como ciudadana venezolana, tiene derecho a volver.

Machado había manifestado meses atrás su intención de regresar a Venezuela antes de finalizar 2026 y volver a competir por la Presidencia en futuras elecciones. En paralelo, sectores del oficialismo y de la oposición mantienen negociaciones vinculadas con la transición política y las condiciones para próximos comicios.