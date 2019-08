María Eugenia Vidal: “Hay que escuchar lo que dicen las urnas”

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal rompió el silencio. Habló de reconocer errores. De cambiar lo que haya que cambiar. Corregir lo que haya que corregir. Y admitió que hoy es un día difícil. "Esta devaluación que estamos atravesando en el día de hoy va a tener impacto. Vamos a acompañar a los que más lo necesitan", prometió.

Vidal y su compañero de fórmula Daniel Salvador (Juntos por el Cambio) obtuvo ayer 1.3 millones de votos menos que su principal opositor Axel Kicillof (Frente de Todos). "Nunca especulé al poner la fecha de elección. Esta provincia necesita mejorar muchas cosas", dijo. "El desdoblamiento costaba 3.000 millones esa decisión estuvo bien tomada".

"No tengo que echar culpas afuera ni enojarme con ese voto. Tengo que hacer mi autocrítica. Pensar que puedo mejorar yo. Voy a cumplir con mi responsabilidad. Hay que escuchar lo que dicen las urnas", prometió.

"Hubo quienes dijeron: 'No estoy conforme' - admitió- 'Esto no es lo que esperaba'. 'No fue suficiente'. No me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos. Sin ustedes no hay equipo".

"Reconocer errores no es debilidad. Es fortaleza. No tenemos verdad revelada. Si escuchamos atentamente nos están diciendo que tenemos que incrementar nuestras oportunidades de acercamiento. Cambiando lo que haya que cambiar. Corrigiendo lo que haya que corregir."

"El mundo hoy nos dio un mensaje: tiene que ver con la probabilidad más baja de que Cambiemos siga gobernando. El mundo se expresó. Yo creo que los argentinos no queremos poner en riesgo la gobernabilidad. Todos queremos defenderla. Las PASO de ayer nos dieron un mensaje de escuchar. Pero en octubre se va a decidir de nuevo. Y ahí se va a elegir. Mientras la responsabilidad de gobernar es de quienes gobernamos y de todas las fuerzas políticas", dijo Vidal.

"En octubre estaremos culminando ese recorrido para llevarles una propuesta mejor", agregó. "Tenemos que entender qué hay detrás de cada voto en particular. Nos faltan más días para escuchar y entender a aquellos que no nos eligieron. Hoy los bonaerenses tienen que saber que estamos preocupados por lo que está pasando. Vamos a estar ahí acompañando".

Nueve fórmulas participaron ayer de las primarias en la provincia de Buenos Aires. Sólo cinco quedaron en carrera. El Frente de Todos que impulsa las candidaturas de Axel Kicillof y Verónica Magario se impuso con comodidad por casi el 50 por ciento de los votos.

En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio que postuló a María Eugenia Vidal y Daniel Salvador con poco más del 32 por ciento. Salvador prometió esta tarde que habrá una transición ordenada si se repiten los resultados de ayer en octubre próximo.