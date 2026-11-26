El clima laboral en el programa La Mañana con Moria atraviesa su momento más delicado tras un nuevo enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Moria Casán. La actriz, quien ya tendría un pie afuera del ciclo televisivo, volvió a cruzar a la conductora este miércoles y habría perdido todo el respeto por su rol al frente del envío, provocando un profundo malestar entre las máximas autoridades de Canal 13.

Durante dos jornadas consecutivas, la panelista se animó a contradecir sin filtros y en casi todos los temas a la figura principal del programa. Sin embargo, en esta última emisión la discusión escaló al punto de que los directivos de la emisora consideraron que la actriz se pasó de la raya, ya que entienden que la conductora es la estrella del canal y debe ser cuidada y respetada en todo momento.

La periodista Paula Varela brindó detalles exclusivos sobre esta interna en el ciclo Intrusos y reveló la postura oficial de la señal televisiva frente al conflicto. "No gustó nada que la atacara del modo en que lo hizo. Lo tomaron como una agresión", explicó la panelista respecto a la forma en que la actriz encaró en vivo a la conductora durante la emisión.

Ante la gravedad de la situación, la gerencia de Canal 13 decidió intervenir de inmediato convocando a una reunión exprés con todo el equipo para bajar línea sobre cómo manejar la crisis mediática. "Me cuentan que habrían pedido al equipo que no dieran notas, como para bajar un poco la espuma", aseguró Varela sobre la repentina medida adoptada por la emisora para contener el escándalo.

A pesar de la orden directa de las autoridades, todas las miradas quedaron puestas sobre María Fernanda Callejón debido a su actitud posterior a la reunión. La actriz fue la única integrante del ciclo que eligió desobedecer las reglas impuestas y dialogó con los cronistas sobre el último cruce televisivo, mientras que Moria Casán acató estrictamente el pedido de silencio del canal.