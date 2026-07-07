María Fernanda Callejón: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

María Fernanda Callejón compartió detalles de su experiencia con la maternidad a una edad avanzada. La actriz aseguró que "casi la mitad de mi vida busqué ser mamá" y reveló que "perdí tres embarazos" durante ese largo proceso.

El primer embarazo perdido ocurrió a los 18 años, lo que marcó un camino de búsqueda persistente. Callejón aclaró que "no es que busqué la maternidad porque elegí primero priorizar mi carrera, por así decirlo. Lo mío fue un camino de búsqueda".

Para lograr procrear, recurrió a la fertilización asistida en una institución especializada. Según explicó, "es el sistema por donde yo fui y pude procrear… fue en una fundación al que muchísimas mujeres acuden y muchísimas mujeres hasta el día de hoy me preguntan, siendo que pasaron once años".

Este proceso incluyó congelar óvulos después de los 38 o 40 años y realizar 5 tratamientos. Callejón recordó que "porque también ese camino es muy difícil y es muy frustrante y hay una mirada sobre la mujer que es tremenda, el prejuicio".

La presión no fue solo interna, sino también externa. La actriz mencionó que sintió "también el mandato social, el ‘¿y para cuándo?’… El reloj biológico". Su vocación nació de su madre, ya que "yo siempre decía que quería ser actriz como mi mamá, porque era actriz de radioteatro".

Al enfrentar el sistema médico, notó discriminación por su edad. Manifestó que "yo con la cosa del edadismo no me llevo muy bien. Porque me parece que la edad es absolutamente cronológica, más allá de los datos y estadísticas que, claramente, marcan una tendencia, ¿no? La bajada de la natalidad". Incluso relató que algunos médicos la desalentaban con un "no, olvidate" al ver su edad en el consultorio.

A pesar de las críticas, que muchas veces venían de otras mujeres, Callejón persistió. Confesó que "por otro lado, luchaba con estas cuestiones de la mirada ajena y de la mirada social de decir: ‘Che, se te pasa, se te pasa’". Su perspectiva cambió con el tiempo: "cuando me despojé de todos los mandatos, fue cuando pude entender que nunca hay que bajar los brazos si el deseo es genuino".

Finalmente fue madre de Giovanna, quien el año pasado participó en el musical Papá por siempre. Sobre esto, dijo que "tuvo su primera experiencia el año pasado con Papá por siempre, en un musical. La acompañé mucho en ese sueño" y añadió que "la continuidad artística entre abuela, madre e hija se convierte en un hilo conductor del relato familiar".

Criar a una niña de la generación alfa le presentó nuevos desafíos. Para Callejón, esto implica "el beneficio de derribar paradigmas, romper con estructuras que ya no sirven, porque entonces no acompañaríamos a estos chicos". A pesar de los prejuicios externos, afirmó que "para mi hija yo no soy vieja, como dice la gente. Para ella soy forever young".

En la actualidad, intenta adaptarse al mundo digital y reconoció que "a veces me pierdo, pero trato de acompañarla, de estar a su lado". Su mayor preocupación es el futuro de su hija y expresó que "sí, yo le pido a Dios todos los días de mi vida que me dé vida para ver a mi hija por lo menos formada y con herramientas para transcurrir su vida, su propia vida". Finalmente, bromeó sobre su longevidad al asegurar que "ya le dije a Giovanna que yo hasta los cien no paro".