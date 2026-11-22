La segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo uno de sus momentos más especiales con la elección de la nueva Emprendedora del Sol. La ganadora fue María José Leiva Díaz, representante de Sarmiento, quien se quedó con el reconocimiento provincial gracias a un proyecto de turismo rural que invita a las familias a conectarse con la naturaleza y conocer la vida en el campo.

La emprendedora obtuvo un aporte no reembolsable de $8.000.000, además de un viaje a Buenos Aires para dos personas, otorgado por Andesmar y Diario de Cuyo, y una placa de reconocimiento.

Su proyecto, denominado El legado Leiva Díaz, funciona a 12 kilómetros de la villa cabecera de Media Agua y ofrece una propuesta turística vinculada con la vida rural. Allí, los visitantes pueden participar de talleres, conocer animales de granja y aprender sobre su alimentación y cuidado.

La iniciativa busca que tanto niños como adultos puedan vivir una experiencia diferente, en contacto directo con los animales y las actividades cotidianas del campo. A través de visitas guiadas y propuestas participativas, el emprendimiento combina recreación, aprendizaje y naturaleza.

Un reconocimiento en el escenario mayor

La consagración de María José Leiva Díaz se concretó sobre el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol, donde recibió el reconocimiento de manos del gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín.

También participaron de la premiación los ministros de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, junto con representantes de las empresas que acompañaron la iniciativa.

La elección de la Emprendedora del Sol fue el resultado de un proceso que reunió a representantes de los 19 departamentos de San Juan, quienes presentaron sus proyectos productivos y accedieron a instancias de capacitación y mentorías.

Como parte del programa, el Gobierno provincial otorgó premios económicos a los emprendimientos destacados de cada municipio. Las ganadoras departamentales recibieron $2.300.000, mientras que quienes ocuparon el segundo lugar obtuvieron $1.700.000, también mediante aportes no reembolsables.

Cómo se eligió a la ganadora

La selección estuvo a cargo de un comité evaluador integrado por representantes de instituciones empresariales, productivas, académicas y organismos provinciales, que analizaron las propuestas presentadas por las participantes.

Entre las entidades representadas estuvieron la Cámara Minera de San Juan, Veladero, la Unión Industrial, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y distintas organizaciones vinculadas con el desarrollo productivo y el emprendedurismo femenino.

Una vez concluida la evaluación, la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini, realizó la sumatoria de los puntajes y dejó asentado el resultado en un acta. El nombre de la ganadora permaneció reservado hasta su anuncio durante la celebración.

De esta manera, María José Leiva Díaz llevó a Sarmiento a lo más alto del certamen, con un emprendimiento que pone en valor la vida rural y apuesta por generar experiencias turísticas a partir de los recursos y las tradiciones del departamento.