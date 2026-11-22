Detrás del reconocimiento a María José Leiva Díaz como Emprendedora del Sol 2026 hay una historia familiar de trabajo, dificultades y nuevas oportunidades. Lo que durante años estuvo vinculado a la vitivinicultura terminó convirtiéndose en una granja educativa que hoy recibe visitantes para acercarlos a la vida rural. La ganadora, oriunda de Sarmiento, contó cómo nació el proyecto y qué la llevó a transformar una situación adversa en un emprendimiento que terminó siendo distinguido en la Fiesta Nacional del Sol.

“Hace muchos años que trabajamos con los animales y, ante la caída de la vitivinicultura, decidimos cambiar de rumbo y buscar una nueva oportunidad”, relató María José durante la premiación, donde recibió el reconocimiento por su proyecto El legado Leiva Díaz.

La iniciativa funciona a 12 kilómetros de la villa cabecera de Media Agua, en Sarmiento, y propone una experiencia diferente para quienes buscan conocer el campo desde adentro. Se trata de una granja familiar y educativa donde los visitantes pueden interactuar con animales, participar de su alimentación y cuidado, y aprender sobre las actividades rurales en contacto directo con la naturaleza.

Pero el emprendimiento no nació solamente de la necesidad de encontrar una alternativa económica. También tiene una fuerte relación con la vocación de María José, quien lleva 16 años dedicada a la docencia y encontró en el proyecto una manera de unir dos aspectos fundamentales de su vida: la enseñanza y el campo.

“Soy docente hace 16 años, entonces llevo en mí la pasión de enseñar. Esa pasión se unió a que me he criado en ese espacio tan maravilloso”, explicó la emprendedora.

Esa combinación fue la que terminó de darle identidad a El legado Leiva Díaz. La propuesta no se limita a mostrar animales o recorrer una granja, sino que busca transmitir conocimientos y experiencias que forman parte de la vida cotidiana de las familias rurales.

María José explicó que su motivación también estuvo vinculada con “la necesidad de mostrarle a la gente lo hermoso que es vivir en el campo, las experiencias que se pueden llevar, todos los aprendizajes y todas las cosas hermosas que se pueden vivir en el campo desde adentro”.

El camino recorrido tuvo su recompensa durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, cuando fue anunciada como ganadora del certamen. El reconocimiento incluyó un aporte no reembolsable de $8 millones, un viaje a Buenos Aires para dos personas y una placa de reconocimiento.

“Estoy muy orgullosa de representar al departamento de Sarmiento y de que este premio se vaya para el sur”, manifestó y también dejó un mensaje para otras mujeres que buscan desarrollar sus propios proyectos.

“Quiero decirles a todas las chicas que se animen, que es una experiencia maravillosa. Han sido días muy lindos, de mucho aprendizaje, de conocer muchas historias hermosas y de sueños cumplidos, sobre todo”, expresó.

El valor de las emprendedoras

Durante la conferencia, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó el trabajo de las participantes y explicó que la elección de la Emprendedora del Sol responde a una evaluación técnica de los proyectos. Según detalló, el jurado está integrado mayoritariamente por mujeres que representan a distintas instituciones empresarias, mientras que la escribana mayor de Gobierno es la encargada de sumar los puntajes y determinar el resultado.

“El proceso de elección de Emprendedora del Sol es un proceso muy serio, donde además de que todas ganan porque aprenden, porque son capacitadas, hay un jurado que evalúa los proyectos”, señaló el funcionario. También agradeció el acompañamiento de las empresas y cámaras empresarias que colaboraron con la capacitación y el desarrollo del certamen.

Por último, Fernández remarcó la importancia de ampliar la participación femenina en el sector productivo provincial y destacó la capacidad de las mujeres para sobreponerse a las dificultades. “Necesitamos muchas mujeres emprendedoras porque la economía necesita muchas mujeres empresarias”, sostuvo, antes de felicitar a Sarmiento por el reconocimiento obtenido.