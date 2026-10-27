La periodista María O'Donnell sorprendió al confirmar públicamente que está nuevamente en pareja. A sus 56 años, y después de permanecer más de cinco años separada del padre de sus hijas, la conductora reveló que atraviesa un nuevo momento sentimental junto a Fernando “Rapa” Carballo, un reconocido diseñador gráfico argentino que reside en Barcelona, España.

La confirmación llegó durante una entrevista en el programa Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich en Urbana Play. Mientras conversaban sobre su reciente consagración en los Martín Fierro de Radio, el conductor aprovechó para preguntarle cómo se encontraba sentimentalmente.

Entre risas, O'Donnell respondió: "Tengo novio, es eso". La declaración despertó la curiosidad de los presentes, que comenzaron a preguntarle por la identidad y profesión de su pareja.

María O'Donnell y Fernando "Rapa" Carballo en otro momento del video promocional del libro "Montoneros, una historia visual".

Cuando Wainraich quiso saber si se trataba de un político o un periodista, la conductora descartó ambas posibilidades y aclaró: "Es diseñador gráfico".

La noticia llegó pocos días después de que O'Donnell recibiera el Martín Fierro de Oro de Radio, el pasado miércoles 21 de octubre, por su destacada trayectoria profesional.

Quién es Fernando “Rapa” Carballo, el nuevo novio de María O'Donnell

Fernando Carballo nació en París en 1969, creció en Buenos Aires y vive en Barcelona desde 1998. Estudió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también se desempeñó como docente de Tipografía.

A lo largo de su carrera trabajó en importantes medios internacionales, entre ellos Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore y Milenio. Además, fue director de arte del diario español Público y es uno de los creadores de la revista satírica Mongolia.

El vínculo con O'Donnell surgió en el ámbito profesional. Ambos trabajaron juntos en el libro Montoneros, una historia visual, publicado a comienzos de 2026, en el que Carballo estuvo a cargo de la dirección visual.

Según contó Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, los dos se conocían desde hacía varios años, aunque comenzaron a compartir más tiempo cuando el diseñador viajó a Buenos Aires para trabajar en el proyecto editorial.

En aquel momento, ambos mantenían otras relaciones sentimentales. Sin embargo, después de sus respectivas separaciones, decidieron darse una oportunidad como pareja.

"Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados", explicó Iglesias.

La panelista también aseguró que el vínculo está consolidado y que la periodista ya presentó a Carballo ante sus familiares y amigos.

Un gran momento personal y profesional

La confirmación del romance coincide con una etapa de importantes reconocimientos para O'Donnell. El 21 de octubre fue distinguida con el Martín Fierro de Oro de Radio y también recibió el premio a Mejor Labor Periodística Femenina por su trabajo al frente de De acá en más, en Urbana Play.

Durante su discurso de agradecimiento, la conductora destacó la importancia de ejercer un periodismo basado en el diálogo y el respeto, lejos de los enfrentamientos.

Ahora, a los logros de su carrera se suma una nueva historia de amor con un hombre que conoció a través de su trabajo y con quien mantiene una relación que conecta a la Argentina con España.