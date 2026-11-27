El vínculo entre Facundo Arana y María Susini atraviesa un momento de alta tensión luego de que Pepe Ochoa revelara en LAM que ella estaría en pareja con Marcelo González. A casi un año de la separación, la versión sobre el noviazgo encendió las alarmas en el mundo del espectáculo y generó un fuerte impacto en el actor.

El panelista contó al aire que el empresario vinculado a la modelo es un reconocido productor teatral, gestor cultural y hombre de medios de Argentina. Además, precisó que es dueño del Teatro Tronador de Mar del Plata y socio de Abel Pintos en la productora Plan Divino Group.

La investigación sobre este romance comenzó a tomar fuerza al notarse que los hijos de ambos compartían salidas a distintos shows musicales. Según explicó Ochoa en el programa, el hijo de Marcelo González y uno de los hijos de María Susini y Facundo Arana van juntos a todos los recitales de Abel Pintos.

Ese detalle funcionó como disparador para rastrear una historia que llevaría un tiempo lejos de los flashes y que ahora salió a la luz. A ello se sumó el dato de que el último fin de semana compartieron un asado en el campo de Abel Pintos, reforzando la idea de una cercanía consolidada.

El trasfondo de la noticia resulta especialmente sensible porque el actor y el productor mantenían un trato muy cercano y de confianza. Pepe Ochoa señaló que Marcelo González y Facundo Arana eran muy amigos, e incluso recordó que el actor solía prestarse a la prensa para acompañar los proyectos del empresario.

A raíz de este escenario, la posibilidad de una reconciliación entre el protagonista de Padre Coraje y su expareja queda prácticamente descartada. El panelista resumió el malestar del actor con una frase contundente y aseguró que a Facundo Arana se lo llevan los demonios por esta situación.

Todo este movimiento ocurre mientras el entorno familiar sigue expuesto por distintos frentes mediáticos recientes. Entre ellos figuran las versiones de aislamiento familiar, los rumores sobre un vínculo con Marian Saud y las aclaraciones de María Susini frente a la polémica por su hija India.