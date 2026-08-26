Mariana Brey contó que se enamoró de L-Gante y Wanda Nara se puso celosa

La periodista Mariana Brey se convirtió en el foco de atención del espectáculo tras revelar los detalles del impacto que le causó conocer en persona a un referente de la cumbia 420. Durante su participación en el ciclo televisivo Ángel Responde, que se transmite por la señal de Bondi, la panelista de A la Barbarossa describió la gran impresión que se llevó del cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, luego de compartir una jornada de grabación en un reconocido programa.

El encuentro se produjo durante la filmación de PH, Podemos Hablar, el formato conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. Al aire del programa de streaming, Brey comenzó a explicar las particularidades de la personalidad del músico que despertaron su interés y reconoció de manera abierta que se sintió atraída por su actitud cotidiana. En ese sentido, la periodista definió su gusto personal y afirmó "A mí me gustan los tipos que son seductores, no necesariamente un carilindo. Eso me tira para atrás" para justificar su postura.

Inmediatamente, la panelista no dudó en elogiar la impronta del joven artista y recordó "Por eso dije: 'L-Gante es seductor'. Es un pibe que es muy seductor" al referirse a su carisma. Al escuchar el entusiasmo con el que se expresaba la periodista, el conductor Ángel de Brito decidió intervenir de forma directa para señalar de manera jocosa "Dejame de joder, Brey. Desde ayer que estás caliente con L-Gante" en medio del debate.

Brey no evitó la acotación de su compañero y, aunque reconoció la distancia generacional que la separa del artista, continuó detallando las virtudes que observó en él. Frente a las cámaras, la panelista aclaró "No, chicos, es un pibito. Pero me llamó la atención la espalda, la altura, el porte, lo canchero, lo seguro que habla, lo sensato..." remarcando los atributos físicos y actitudinales del cantante.

La conversación sumó mayor repercusión cuando la periodista hizo mención directa a Wanda Nara, quien protagonizó un romance mediático con el músico. Con absoluta sorpresa para el resto de los presentes, Brey analizó aquella relación y sentenció "Me pareció lindo. No entiendo cómo Wanda lo dejó ir" sobre la ruptura de la empresaria. Para finalizar, De Brito le planteó una disyuntiva entre las dos exparejas más célebres de la conductora de televisión y le preguntó "Entre Icardi y L-Gante, ¿con quién te quedás?" a lo que la periodista respondió de forma contundente "Con L-Gante toda la vida" para dar por concluido el tema.