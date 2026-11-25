Mariana Fabbiani protagonizará uno de los pases más importantes de la televisión abierta al confirmar su llegada como figura principal de El Nueve en 2027. La conductora desembarcará con DDM en la nueva señal durante el primer trimestre del próximo año, posiblemente en marzo, marcando así el fin de su ciclo en América TV tras haber arribado en 2023. Mientras tanto, la presentadora no volverá al aire en lo que resta de 2026 y dejará la conducción en manos de Martín Candalaft hasta el cierre de la temporada.

El histórico traspaso de DDM y de Mariana Fabbiani se concreta luego de que el Grupo Octubre, liderado por Víctor Santa María y dueño de El Nueve, adquiriera en octubre el 100 % de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi. Tras la compra de la productora fundada por Mariano Chihade, el grupo empresarial designó al esposo de la conductora como director ejecutivo integral de la emisora, impulsando esta renovación en la grilla televisiva para la próxima temporada.

La incorporación de Mariana Fabbiani y su envío de actualidad y espectáculos representa la primera confirmación oficial de un producto de Mandarina Contenidos en El Nueve. Por el momento, aún resta definirse el futuro televisivo de otros ciclos de la misma productora que actualmente se emiten en América TV junto a sus respectivas figuras, como SQP con Yanina Latorre, LAM con Ángel de Brito y BTV con Beto Casella, además del día y horario exacto en que debutará DDM en su nueva casa.

Antes de iniciar esta etapa profesional en 2027, la conductora permanecerá alejada de las cámaras para dedicarse por completo al cuidado de su familia y acompañar a Mariano Chihade, con quien está en pareja desde hace dos décadas. El productor recibió el alta médica el pasado domingo tras haber sido intervenido quirúrgicamente el 18 de noviembre en el Instituto Fleni por la detección de una imagen nodular en el cerebro, presentando una evolución favorable en su hogar.

Durante los días en que Chihade permaneció internado, Mariana Fabbiani agradeció las muestras de afecto recibidas y destacó el profesionalismo del equipo médico que lo atendió. Luego de acompañar esta etapa de rehabilitación junto a sus hijos, la presentadora iniciará su receso de verano, aunque todavía no definió si permanecerá en Buenos Aires o si viajará a Punta del Este u otro destino habitual según cómo avance la recuperación de su marido.

Respecto a la pantalla de América TV, el programa DDM continuará al aire hasta finalizar 2026 mediante una transición ordenada pero sin despedida inmediata de su conductora original. Martín Candalaft retomará la conducción provisoria desde la próxima semana para estabilizar el cierre de año, luego de haber reemplazado a Fabbiani en los primeros días de su ausencia antes de tomarse unas vacaciones previamente programadas, período en el cual Ángel de Brito y Mauro Szeta oficiaron como conductores invitados.