Mariana Fabbiani enseña a llevar vestidos largos y botas este invierno

Con la llegada del frío, encontrar el equilibrio entre estar abrigada y verse bien puede ser un desafío, pero Mariana Fabbiani parece tener la fórmula perfecta. La conductora se mostró con un diseño midi de mangas largas que captó todas las miradas gracias a su estampa animal print en tonos tierra. Esta elección no solo es moderna, sino que se adapta con facilidad a distintas situaciones del día a día.

Para darle estructura a la prenda de caída fluida, sumó un cinturón ancho que ayudó a estilizar su figura de manera inmediata. El toque final lo dieron unas botas altas de cuero negro con terminación en punta, una elección estratégica para quienes buscan alargar visualmente las piernas y sumar un aire sofisticado a cualquier conjunto.

Lograr este resultado requiere prestar atención a ciertos detalles. Es fundamental elegir géneros que tengan movimiento para que el calzado no pierda protagonismo. Además, el uso de botas en colores neutros como el negro, chocolate o suela garantiza el éxito de la propuesta.

El secreto está en equilibrar los estampados llamativos con accesorios más discretos, permitiendo que el vestido sea el centro de atención sin sobrecargar la imagen final. Esta propuesta se consolida como una de las más fuertes de la temporada por ser elegante, femenina y sumamente funcional.