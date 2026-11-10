Mariana Fabbiani se separó de su marido y Fito Páez sería el culpable

Jorge Rial sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo al revelar detalles inéditos sobre la ruptura amorosa entre la conductora Mariana Fabbiani y el productor Mariano Chihade. Según detalló el comunicador en su espacio digital, el desencadenante de la profunda crisis de la pareja fue una millonaria pérdida económica vinculada directamente a la realización de la serie biográfica sobre Fito Páez.

Durante su relato, el ex conductor de Intrusos explicó que el proyecto audiovisual generó un serio quebranto financiero para la productora Mandarina, la cual fue vendida recientemente en $6000000 al Grupo Octubre liderado por Víctor Santamaría. Rial aseguró que el mal negocio con la plataforma de contenidos derivó en un hueco de entre $2000000 y $3000000, un dinero que la firma no poseía en ese momento para cubrir sus compromisos.

Para intentar salvar la situación económica de la empresa y sostener las oficinas alquiladas en Madrid, el productor tuvo que recurrir a los ahorros personales de la presentadora de televisión. Rial afirmó que ella aportó fondos provenientes de la herencia de su abuelo, lo que desencadenó un fuertísimo conflicto dentro del matrimonio y derivó en una separación momentánea entre ambos protagonistas de la farándula argentina.

De acuerdo a las declaraciones brindadas en el programa Ensalada Rusa, la conductora de América transitó momentos de mucha angustia e incertidumbre por haber arriesgado su patrimonio personal en una producción ajena. "Y Mariana Fabbiani puso guita que era de la herencia de su abuelo. Su plata para salvarle el negocio a Mariano. Y eso les trajo un quilombo marital", concluyó el presentador de noticias de espectáculos.