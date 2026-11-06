Mariana Nannis contó que no quiere a su nieta por nacer en un lugar pobre

Mariana Nannis desató un nuevo escándalo mediático tras realizar un repudiable comentario clasista contra su nieta Venezia, hija de Alex Caniggia y Melody Luz, durante una comunicación telefónica en el programa El Ejército de la Mañana por Bondi Live con la conducción de Santiago Riva Roy y la participación de Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

El conflicto escaló cuando el periodista le consultó de forma directa si era verdad que había discriminado a la pequeña por sus orígenes y los de su madre, momento en el cual la exesposa de Claudio Paul Caniggia justificó su postura sin ningún tipo de filtro y atacó el lugar de nacimiento de su propia nieta.

Lejos de mostrarse conciliadora ante la gravedad de los dichos sobre la menor, la mediática sostuvo de forma tajante: "No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació", reiterando su desprecio al ser consultada sobre si consideraba que una persona nacida en esa zona valía menos que alguien de Marbella.

Ante los cuestionamientos del panel por sus declaraciones xenófobas, la exbotinera continuó a la defensiva al argumentar que "en esta vida tenés gente buena y mala" y que una persona que te ve un día no puede opinar, intentando minimizar sus previas discusiones sobre el único encuentro que mantuvieron.

Para cerrar la tensa comunicación en vivo antes de cortar el teléfono de manera abrupta, Mariana Nannis arremetió contra el equipo periodístico y lanzó un último desprecio dirigido hacia la bailarina al exclamar: "Si sos team Melody, llamala a ella a donde esté viviendo San Martín o no sé dónde".