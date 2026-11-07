Mariana Nannis fue acusada de sufrir graves problemas de salud mental

La guerra entre Melody Luz y Mariana Nannis generó una ola de repercusiones en los medios tras las declaraciones despectivas de la expareja de Claudio Paul Caniggia sobre el origen de la bailarina. Por su parte, la artista respondió categórica al aire de Puro Show con un contundente "¿qué se puede esperar de un burro más que una patada?" y apuntó contra su suegra.

"No sé qué le pasa a Mariana, no sé por qué sale a hablar de la nada, en qué le afecta de dónde vengo o qué le afecto yo. Habla sola, esto no surgió de nada", arrancó señalando Melody Luz. Sin filtro, puso en duda el estado de la mediática: "Es raro, para mí tiene que ver con algo de salud mental. Habla muchas incoherencias, ¿a qué quiere llegar?".

"Yo siento que soy su karma, soy todo lo que nunca quiso para sus hijos. Si trabajo se queja, si no trabajo se queja. Hay tantas incoherencias que para mí no sé si está muy bien esa mujer", analizó la bailarina sobre la fijación de Mariana Nannis desde que se confirmó su relación con Alex Caniggia y el posterior nacimiento de su hija Venezia.

"Ella intenta ser clasista conmigo e intenta humillarme, como si nacer en San Martín fuese algo malo. La gente que no nace en cuna de oro también tiene derecho a triunfar y hacer las cosas que le gustan, y ser amada y respetada, que es lo que me toca a mí", concluyó Melody Luz para dejar expuestos los prejuicios de Nannis ante la opinión pública.