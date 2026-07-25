San Juan volvió a destacarse en uno de los escenarios más importantes del tango argentino. Mariana Narváez se consagró ganadora de la categoría femenina del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, realizado en la ciudad cordobesa de La Falda.

La participación de la artista formó parte de la delegación sanjuanina impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que acompañó a los representantes provinciales para que pudieran competir en la instancia nacional de este tradicional encuentro dedicado a las nuevas voces del tango. Junto a Mariana, participó también Julián Diaz, en la categoría vocal masculina.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la joven intérprete de 26 años de edad, contó cómo fue la experiencia con su participación. “Fue un ambiente muy bonito entre todos, con Julián estábamos muy contentos de participar ya que San Juan es subsede desde el año pasado. Este festival cuenta con más de 40 años de historia y contar con esta posibilidad es muy importante. La competencia fue difícil, había personas muy talentosas y sobre todo mujeres. Pero me llevé una gran sorpresa por este resultado y aun estoy todavía procesando todo lo que vino sucediendo”, dijo la cantante que todavía seguía en La Falda -al cierre de esta edición- dado que le tocaba actuar en la grilla principal del festival el sábado por la noche.

Los rubros que se disputaban en el certamen, era solista femenino y solista vocal masculino, donde interactuaron varias representaciones provinciales y de los departamentos cordobeses. Además, son invitados artistas reconocidos como Nahuel Pennisi.

Mariana ponderó la trascendencia de esta distinción para los exponentes locales sigan apostando por el tango. “Es buenísimo este certamen para impulsar y fomentar a nuevos valores, para que no muera el tango, donde la mayoría de los jóvenes no lo tienen tan presente, pero es una iniciativa muy positiva. En mi caso, el tango puede conectar con otras generaciones”, indicó la cantante.

La ganadora interpretó un vals “Parece mentira” (de Francisco Canaro y Homero Manzi) y después intervino con un tango canción “Quedémonos aquí” (d Héctor Stamponi y Homero Expósito). Teniendo en cuenta que, ella empezó a los 16 con el rock nacional, después transitó la canción popular y el folklore, pero el tango fue algo especial que la cautivó y no la soltó más. “Para mí, fue como un mundo nuevo que fui descubriendo y me atrapó. Me motiva bastante a seguir conociendo y perfeccionándome más”, expresó la joven sanjuanina.

La delegación provincial llegó a Córdoba con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, luego de que la instancia clasificatoria se desarrollara en la provincia por segundo año consecutivo.

Con este reconocimiento, San Juan suma un nuevo logro en el ámbito de la música popular argentina. Fortaleciendo la presencia de los artistas en escenarios de relevancia nacional y generando nuevas oportunidades para el crecimiento de la cultura local.

