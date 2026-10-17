Mariano Iúdica reveló la extraña enfermedad que tiene a sus 56 años

Mariano Iúdica y el periodista Rodrigo Lussich protagonizaron un particular momento al aire cuando hablaron sobre la gota. La extraña afección que le diagnosticaron al presentador de 56 años provoca episodios de dolor muy intenso.

Durante la transmisión, Lussich reconoció que sentía molestias en el dedo gordo del pie y sospechaba padecer el mismo malestar. Piso y veo las estrellas, describió sobre la intensidad que sentía al apoyar. Ante esto, el presentador confirmó haber tenido ese problema.

La gota me hace llorar, es como que te ves un taladro con vidrio, graficó Iúdica para explicar el sufrimiento extremo que vivió durante viajes al exterior por comer jamón crudo. Luego, recomendó tomar colchicina por dos meses y evitar alimentos como mariscos o carnes.

El doctor Guillermo Capuya explicó que las molestias ocurren por el acúmulo de ácido úrico en la articulación. Mauro Szeta sumó su experiencia y aconsejó sumar lupines al tratamiento, mientras el afectado analizaba si su calzado de teatro influyó en el cuadro.