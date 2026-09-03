El argentino Mariano Navone, número 49 del ranking ATP, volvió a dar un golpe en el US Open y se metió por primera vez en la tercera ronda del torneo.

Después de protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar a Novak Djokovic en su debut, Navone superó este miércoles al italiano Matteo Berrettini, ex número seis del mundo, por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4).

El partido se extendió durante tres horas y 29 minutos y tuvo al argentino como protagonista de una remontada que comenzó después de perder el primer set.

De menos a más ante Berrettini

Berrettini arrancó mejor y se quedó con el primer parcial por 6-3. Sin embargo, Navone logró recuperar rápidamente el control del partido y aprovechó sus oportunidades para quebrar el saque del italiano.

El argentino ganó el segundo set por 6-3 y luego volvió a imponerse en el tercero, esta vez por 6-4, para quedar a un solo parcial de la victoria.

Berrettini intentó reaccionar en el cuarto set y llevó la definición al tie-break. Allí Navone volvió a mostrar su fortaleza y se impuso por 7-4, sellando una nueva victoria de enorme importancia en Nueva York.

El italiano terminó con 15 aces y 77 errores no forzados, mientras que Navone logró sostener la intensidad y desgastar a su rival a lo largo del encuentro.

Habrá duelo argentino en tercera ronda

El próximo desafío de Navone será nuevamente ante un argentino. Su rival será Tomás Etcheverry, quien también consiguió avanzar a la tercera ronda tras derrotar al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

De esta manera, el US Open tendrá un cruce entre compatriotas que garantizará la presencia de un argentino en los octavos de final.

Será además el primer enfrentamiento entre Navone y Etcheverry en el circuito profesional. El platense, actualmente número 32 del ranking ATP, disputará por sexta vez la tercera ronda de un Grand Slam.

Una semana inolvidable para Navone

El tenista nacido en 9 de Julio atraviesa el mejor momento de su carrera en un Grand Slam. En apenas unos días consiguió dos triunfos de enorme repercusión: primero dejó afuera a Djokovic y ahora eliminó a Berrettini, dos rivales de jerarquía internacional.

“Yo no me veía en tercera ronda. Cuando te toca Djokovic, el mejor jugador de la historia, lo normal era no estar, pero fue divertido desafiar a la lógica”, había reconocido Navone después de su histórico debut.

Ahora tendrá otro desafío especial: un partido entre argentinos que definirá quién seguirá avanzando en Nueva York y quién se instalará entre los mejores 16 del último Grand Slam de la temporada.