Maribel Aguirre volvió a poner al ciclismo sanjuanino en lo más alto del podio nacional. La pedalista se consagró campeona de la prueba femenina de ruta de 129 kilómetros en la cuarta edición del Gran Fondo de Buenos Aires, disputada este domingo, con un tiempo oficial de 2 horas, 57 minutos y 26 segundos.

La sanjuanina completó el recorrido en 2:57:26,90 y superó por una diferencia mínima a Valentina Luna y Pamela de la Iglesia, quienes finalizaron segunda y tercera, respectivamente, ambas con registros de 2:57:27,50.

La definición fue ajustada hasta el final. Sofía Martelli quedó cuarta, con 2:57:27,60, mientras que Cala Bocchino completó los cinco primeros puestos.

Más de 3.500 ciclistas recorrieron Buenos Aires

La competencia reunió a más de 3.500 ciclistas argentinos y extranjeros en un circuito que combinó exigencia deportiva y algunos de los paisajes urbanos más reconocidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trazado incluyó sectores de las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. La largada se realizó en el Parque Sarmiento.

En la rama masculina de ruta, el primer puesto fue para Matías Cedeira, quien completó los 129 kilómetros en 2:53:29,30. Rodrigo Díaz y Franco Valentini ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Lionel Scaloni también se sumó al pelotón

Uno de los atractivos de la jornada fue la participación de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina de fútbol y reconocido aficionado al ciclismo.

Más de 3.500 deportistas participaron de la cuarta edición del evento, que también tuvo al campeón del mundo Lionel Scaloni entre sus competidores. (Gentileza)

El entrenador campeón del mundo se sumó al pelotón y completó el recorrido principal. Tras la experiencia, destacó la posibilidad de pedalear por la ciudad sin tránsito vehicular.

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, expresó.

Con su victoria, Maribel Aguirre volvió a dejar en alto la bandera de San Juan en una competencia de alcance nacional, en una jornada que reunió a miles de participantes y combinó deporte, resistencia y el atractivo de recorrer Buenos Aires sobre dos ruedas.