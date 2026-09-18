Las hermanas Maribel y Ludmila Aguirre Mangue, integrantes de la Selección Argentina, representaron a San Juan en la prueba femenina de ciclismo en ruta de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. La competencia tuvo una distancia de 108 kilómetros y se disputó en Rafaela.

Maribel, quien compitió con el dorsal 100, participó del sprint final y finalizó en el quinto puesto, con un tiempo final de 2:47:47. Ludmila, con el dorsal 106, concluyó en el 25° puesto, a cuatro segundos.

El podio de la carrera

El primer lugar y la medalla de oro fueron para la mendocina Julieta Benedetti, representante de Argentina, con un tiempo de 2:47:47. La colombiana Lina Hernández obtuvo la plata, con el mismo tiempo.

La medalla de bronce quedó en manos de Elizabeth Vásquez, de Bolivia, también con un registro de 2:47:47. De esta manera, las tres primeras corredoras finalizaron con el mismo tiempo en la prueba femenina.

Ahora, el turno de los varones

La actividad del ciclismo en ruta continuará este mismo viernes con la prueba masculina. La etapa en línea tendrá una distancia de 168 kilómetros y comenzará a las 12:30 horas.

San Juan volverá a tener presencia en la competencia, esta vez con Leonardo Cobarrubia, quien llevará el dorsal 2, y Gerardo Tivani, con el dorsal 8. Ambos integrarán el equipo argentino en la prueba masculina de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026.