Marina Calabró reveló qué famosa quiere echarla de América

Marina Calabró se refirió a los trascendidos sobre un posible malestar con Yanina Latorre en América TV. Según versiones surgidas luego de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich presentaran el adelanto, "el martes fue un día de furia" porque el enojo de Latorre se habría originado por el uso del término "la dama del espectáculo" para describir a Calabró.

Al ser consultada sobre la supuesta baja momentánea de los anuncios en redes sociales, la conductora expresó que "¿Desapareció la promo? No tengo idea, voy a averiguar". Calabró se mostró asombrada ante la noticia de una presunta tensión interna en el canal y manifestó que "Me hubiera enterado, ¿a quién le va a molestar?".

La periodista cuestionó la veracidad de los rumores al observar que el material publicitario seguía disponible en las cuentas oficiales de la señal. Sobre esto señaló que "Si hoy volvió a aparecer la promo, tu data se cae por su propio peso".

Finalmente, descartó cualquier tipo de rivalidad profesional con la panelista al asegurar que "No, nosotros somos dos laburantes que nos arremangamos y estamos dispuestos a remar". De este modo, buscó poner fin a las especulaciones mediáticas previas a su debut.