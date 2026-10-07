Marina Calabró se casa con Rolando Barbano: la frase que lo confirma

Luego de dos años de relación Marina Calabró y Rolando Barbano estarían a un paso de dar el sí. Un mensaje publicado por Gabriel Olivieri generó fuertes versiones sobre un posible casamiento entre los periodistas y las reacciones no tardaron en llegar.

Consultado al respecto Rolando Barbano admitió que el deseo de dar el paso existe entre ambos desde hace tiempo. "Me quiero casar con ella, en algún momento y Marina me dijo que sí. Tengo que hacer la propuesta y la vengo pensando... me gastaría sorprenderla", comentó el periodista sobre la boda.

Por su parte Marina Calabró aseguró que la idea no está descartada aunque aclaró que por el momento no hay una fecha concreta. "Lo que puso Gaby fue un delirio de él... no hubo propuesta todavía pero ya los sorprenderé. Por ahora no hay nada, se los juro", declaró ante la prensa.

El momento más llamativo ocurrió cuando Nancy Duré le escribió en tono de broma para pedirle una invitación al evento. La comunicadora lejos de esquivar el tema dejó una puerta abierta que sorprendió a todos. "Obvio, todos invitados en ese equipo, son todos amigos. Me defendieron en las malas, eso no se olvida. Todos bienvenidos", contestó la periodista para potenciar los rumores de boda.