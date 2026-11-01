El argentino Mario de Elías se consagró ganador de la clasificación general masculina del Ironman Full San Juan 2026, disputado este domingo 1 de noviembre. El triatleta oriundo de Allen, Río Negro, completó los 226 kilómetros de competencia en 8 horas, 27 minutos y 30 segundos, y cruzó la meta de la Plaza del Bicentenario a las 17:27.

Con el dorsal 444, el deportista de la categoría masculina de 40 a 44 años se convirtió en el primer ganador de la distancia Full disputada en San Juan. Además, alcanzó su segunda victoria en la provincia, después de haberse impuesto en el Ironman 70.3 de abril de 2025.

La competencia comenzó a las 9 en el Dique Punta Negra, donde los participantes iniciaron los 3,8 kilómetros de natación en aguas abiertas. Posteriormente afrontaron 180 kilómetros de ciclismo y una maratón de 42,2 kilómetros por los circuitos establecidos en la provincia.

Los tiempos de Mario de Elías en el Ironman Full

El rionegrino completó la primera etapa de natación en 57 minutos y 40 segundos, antes de afrontar el recorrido de ciclismo, que finalizó en 4 horas, 20 minutos y 5 segundos.

En la última disciplina, el pedestrismo, registró 3 horas, 5 minutos y 49 segundos. A estos tiempos se sumaron las transiciones entre las diferentes etapas, hasta completar la marca definitiva de 8h27m30s.

La victoria lo ubicó en lo más alto de la clasificación general masculina de una prueba que reunió a triatletas nacionales e internacionales y que se realizó por primera vez en su distancia completa en San Juan.

Su segunda victoria en San Juan

El triunfo de este domingo representó una nueva conquista para Mario de Elías en territorio sanjuanino. El 6 de abril de 2025 había ganado el Ironman 70.3, cuando completó los 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo en 3h52m15s.

En aquella oportunidad, el argentino superó a Mateo Bustos Pecaut y Martín Gallardo, quienes completaron el podio masculino. Su actuación lo consolidó como uno de los protagonistas del triatlón nacional.

Nacido en 1984 en Allen, Río Negro, y profesor de educación física, De Elías cuenta con una extensa trayectoria internacional. Entre sus antecedentes sobresale el Ironman de Cozumel, México, en 2019, donde terminó tercero con un tiempo de 7h52m02s y se convirtió en el primer latinoamericano en bajar las ocho horas en esa competencia.

San Juan recibió por primera vez la distancia Full

El Ironman Full representó el cierre de un calendario histórico para San Juan, que durante 2026 recibió las tres distancias de la competencia internacional.

La provincia fue sede del Ironman 70.3 en marzo, del Ironman 51.50 el viernes 30 de octubre y, finalmente, de la prueba Full este domingo.

La ceremonia oficial de premiación está prevista para el lunes 2 de noviembre, a las 11:30, en la Cervecería Ancestral, ubicada sobre avenida España, en Capital.

Con el triunfo de Mario de Elías, la primera edición del Ironman Full de San Juan quedó en manos argentinas y sumó un nuevo capítulo a la trayectoria del deportista rionegrino.