El argentino Mario De Elías se consagró campeón del primer Ironman Full de San Juan este domingo 1 de noviembre, apenas 22 días después de haber participado en el Campeonato Mundial de la especialidad en Kona, Hawái. El triatleta completó los 226 kilómetros de la competencia sanjuanina en 8 horas, 27 minutos y 30 segundos, un resultado que volvió a demostrar su vigencia en las pruebas de larga distancia.

El dato cobra relevancia por la exigencia de ambas competencias. El pasado 10 de octubre, De Elías había afrontado el Mundial de Ironman, donde terminó en el puesto 144 de la clasificación general y 13° en la categoría masculina de 40 a 44 años, con un registro de 9 horas, 13 minutos y 25 segundos.

Poco más de tres semanas después volvió a completar la distancia máxima del triatlón, esta vez para quedarse con la victoria en San Juan. El argentino, nacido en Allen, Río Negro, y vinculado deportivamente con Neuquén, sumó así otro triunfo a una extensa trayectoria internacional.

Dos Ironman completos en apenas 22 días

La exigencia del Ironman Full consiste en completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo, prácticamente una maratón después de varias horas de esfuerzo.

En Hawái, De Elías afrontó uno de los escenarios más reconocidos del triatlón mundial. Su participación en Kona representó un nuevo capítulo de una carrera que ya lo había llevado anteriormente a competir contra algunos de los mejores especialistas internacionales.

Sin embargo, su calendario no terminó allí. El domingo 1 de noviembre se presentó en el Dique Punta Negra para disputar la primera edición del Ironman de distancia completa organizada en San Juan.

La competencia comenzó a las 9 y recorrió distintos sectores de la provincia antes de finalizar en la Plaza del Bicentenario. De Elías consiguió imponerse en una jornada que reunió a atletas argentinos y extranjeros, en una prueba que San Juan recibió por primera vez en su formato Full.

De esta manera, el deportista completó dos carreras de aproximadamente 226 kilómetros cada una en un intervalo de 22 días. Entre ambas competencias acumuló más de 452 kilómetros de natación, ciclismo y pedestrismo.

Ya había ganado en San Juan durante 2025

La victoria de este domingo no fue el primer éxito de De Elías en territorio sanjuanino. El 6 de abril de 2025 había conquistado el Ironman 70.3, una competencia que contempla la mitad de las distancias del formato completo.

En aquella oportunidad registró 3 horas, 52 minutos y 15 segundos para imponerse en la clasificación general masculina. La prueba también comenzó en Punta Negra y terminó en inmediaciones del Teatro del Bicentenario.

Durante esa edición, el triatleta destacó el acompañamiento del público sanjuanino y la organización de la competencia. Su triunfo de 2026 tiene una particularidad adicional: lo convirtió en el primer ganador de un Ironman Full disputado en la provincia.

La diferencia entre ambas pruebas es considerable. Mientras el 70.3 exige recorrer alrededor de 113 kilómetros, la distancia completa duplica ese esfuerzo y obliga a los participantes a sostener su rendimiento durante gran parte de la jornada.

El argentino que bajó las ocho horas en un Ironman

La trayectoria de De Elías incluye uno de los antecedentes más importantes del triatlón latinoamericano. El 24 de noviembre de 2019, durante el Ironman de Cozumel, México, completó la competencia en 7 horas, 52 minutos y 2 segundos.

Con ese registro se convirtió en el primer latinoamericano en terminar un Ironman por debajo de las ocho horas, una barrera histórica para los especialistas en larga distancia.

Aquella actuación le permitió alcanzar el tercer puesto de la competencia, detrás de Tyler Butterfield y Michael Weiss, y consolidó su nombre entre los referentes del circuito internacional.

De Elías, nacido en 1984 y profesor de Educación Física, desarrolló una extensa carrera profesional antes de orientar parte de su actividad al entrenamiento de otros deportistas.

Actualmente dirige Konadots, un proyecto de preparación para disciplinas de resistencia. Según presenta en su sitio oficial, dejó el circuito profesional, pero continúa participando en competencias como atleta amateur.

Su triunfo en San Juan representa una nueva muestra de esa continuidad deportiva. Después de disputar un Mundial en Hawái, regresó a la Argentina y consiguió ganar una competencia de distancia completa en menos de un mes.

Con su victoria, Mario De Elías quedó registrado como el primer campeón del Ironman Full de San Juan y sumó otro resultado destacado a una trayectoria que comenzó mucho antes de sus triunfos en la provincia.