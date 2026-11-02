Los argentinos Mario de Elías y Yanina Minaglia fueron los grandes ganadores del primer Ironman Full disputado en San Juan este domingo 1 de noviembre. El rionegrino completó los 226 kilómetros en 8 horas, 27 minutos y 30 segundos, mientras que la bonaerense necesitó 9 horas, 54 minutos y 21 segundos. Ambos encabezaron las clasificaciones generales de una prueba que reunió a competidores nacionales y extranjeros.

La largada fue a las 9 en el Dique Punta Negra. Desde allí, los triatletas afrontaron 3,8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo por rutas y avenidas sanjuaninas y una maratón de 42,2 kilómetros, con la llegada instalada en la Plaza del Bicentenario. La maratón fue el cierre de una extensa jornada que unió la zona de Punta Negra con la llegada en la Capital. La organización había anunciado más de 700 inscriptos de 44 países, aunque todavía no se conoce el número definitivo de atletas que tomaron la salida y completaron el circuito.

El segundo triunfo de De Elías en San Juan

De Elías, nacido en Allen, Río Negro, y radicado en Neuquén, cruzó la meta a las 17:27. Con el dorsal 444, nadó en 57 minutos y 40 segundos, completó el ciclismo en 4 horas, 20 minutos y 5 segundos y cerró la maratón en 3 horas, 5 minutos y 49 segundos. A esos registros se agregaron los tiempos de transición entre disciplinas.

El triunfo tuvo un antecedente especial: en abril de 2025 ya había ganado el Ironman 70.3 de San Juan, una prueba de la mitad de distancia. Además, llegó a esta competencia apenas 22 días después de participar en el Mundial de Ironman de Kona, Hawái. Tras la llegada, contó que durante el esfuerzo pensó en dejar las carreras Full, aunque no anunció una decisión definitiva.

El podio masculino se completó con Mateo Bustos Pecaut, de Laprida, Buenos Aires, segundo con 8:48:48, y el brasileño Gustavo Verona Carvalho, tercero con 8:53:51. La diferencia entre De Elías y su escolta fue de 21 minutos y 18 segundos.

Minaglia, una victoria de casi diez horas

Entre las mujeres, Minaglia, oriunda de Escobar, llegó a las 18:55. La atleta, que compitió con el dorsal 172, completó la natación en 1:05:23, el ciclismo en 5:07:19 y la maratón en 3:36:28. Su victoria también tuvo un antecedente sanjuanino: en el Ironman 70.3 de 2025 había terminado segunda en la general femenina.

Tras cruzar la meta, contó que había encarado la carrera con una estrategia más tranquila y que el tramo final del ciclismo fue uno de los momentos más duros. “Vine con otra idea, me lo tomé más tranquila y lo disfruté mucho, mucho, mucho”, dijo en declaraciones a Telesol. También dedicó el triunfo a su padre fallecido y a su familia.

La colombiana Luisa López Trigos quedó segunda con 10:10:11, a 15 minutos y 50 segundos. El tercer puesto fue para Gabriela Carena, argentina oriunda de General Levalle y radicada en Río Cuarto, con 10:21:09. Carena ya conocía el primer escalón del podio sanjuanino: ganó el Ironman 70.3 de 2025.

Un fin de semana con tres competencias

La jornada dominical cerró un programa que había comenzado el viernes 30 de octubre con el Ironman 51.50, de 1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de pedestrismo. Allí ganaron Gaëtan Fetaud, representante de Paraguay, y la argentina Lucila Merlo. El sábado se realizó el Ironkids, con 680 niños y niñas y una convocatoria solidaria a beneficio de FundaME.

Con el Full, San Juan recibió por primera vez la distancia máxima de Ironman y completó un año en el que también albergó las modalidades 70.3 y 51.50.