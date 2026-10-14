El periodista y conductor Mario Massaccesi quedó en el centro de la polémica tras revelar que prepara un documental sobre el costado íntimo y poco conocido de Jorge Rafael Videla, el dictador condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina. Sus declaraciones sobre la posibilidad de encontrar una faceta humana en responsables de graves crímenes generaron fuertes cuestionamientos en las redes sociales y lo llevaron a realizar una aclaración pública.

Todo comenzó durante su participación en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece. En medio de una conversación sobre la condición humana, el conductor le preguntó si consideraba que incluso los grandes dictadores y asesinos podían tener algún componente humano. “Yo creo que sí”, respondió Massaccesi, antes de revelar el proyecto audiovisual en el que trabaja.

“Ahora estoy haciendo un documental a propósito de Videla y hay un costado de él íntimo, a partir de información y testimonios y cosas que tenemos, que después las vamos a publicar”, explicó el periodista.

En esa misma línea, agregó: “Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él, lo cual no lo convierte en un bueno como presidente, aclaro esto”.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones, principalmente por tratarse de una de las figuras centrales del terrorismo de Estado durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. En redes sociales surgieron cuestionamientos sobre el enfoque del documental y la posibilidad de presentar una imagen más cercana del exdictador.

Massaccesi salió a aclarar sus declaraciones

Ante la repercusión, Massaccesi publicó este martes 13 de octubre un video en su cuenta de Instagram para explicar sus dichos y rechazar cualquier interpretación que vinculara su proyecto con una reivindicación de Videla.

“Si en algún punto no he sido claro, se prestó a confusión, pido disculpas”, comenzó el conductor, quien inmediatamente remarcó su postura frente a los crímenes de la dictadura.

“Jorge Rafael Videla es un asesino, es un genocida, es un dictador. Lo ha ratificado la justicia en un juicio ejemplar en los años ochenta. No debería haber sido indultado y bien preso estuvo después”, sostuvo.

Además, negó que su documental tenga como finalidad mejorar la imagen del responsable de la represión ilegal. “Ni se me cruza por la cabeza hacer un trabajo para lavarle la cara a Videla ni lavarle la cara a nadie”, afirmó.

El periodista también defendió su compromiso con los derechos humanos y aseguró que continúa reclamando justicia por las víctimas de la última dictadura militar, así como la recuperación de los nietos apropiados durante aquellos años.

Finalmente, Massaccesi explicó que su reflexión estaba vinculada con la posibilidad de que las personas desarrollen distintas facetas a lo largo de su vida, aunque aclaró que eso no modifica la gravedad de los delitos cometidos por Videla.

“Ni defensa de Jorge Rafael Videla. Ni lavado de cara”, escribió al cerrar su publicación en Instagram, con la intención de despejar las interpretaciones que habían surgido tras su participación televisiva.