Mario Pergolini contó por qué tiene miedo de cruzarse a Susana Giménez

La posibilidad de un acercamiento cara a cara entre dos figuras centrales de la pantalla argentina volvió a instalarse en la agenda del entretenimiento. Durante la emisión del ciclo Otro Día Perdido, transmitido por Eltrece, Mario Pergolini compartió al aire una particular inquietud vinculada a un hipotético encuentro con Susana Giménez, en el marco de un intercambio dinámico junto a los integrantes de la mesa Agustín Rada y Evelyn Botto.

El punto de partida del debate surgió cuando el conductor indagó sobre si Rada había mantenido algún contacto con la diva durante un evento reciente. Frente a la confirmación de que solo existió un saludo distante sin una conversación profunda, Pergolini planteó abiertamente la idea de presentarse de forma directa en el domicilio de la conductora. "¿Ustedes qué dicen, que debería ir un día y tocar el timbre con masitas?", consultó frente a los micrófonos, añadiendo que la iniciativa incluiría sus disculpas formales.

La idea de iniciar un proceso de reconciliación recibió el respaldo inmediato de Rada, aunque la conversación viró rápidamente hacia las derivaciones cómicas sobre la hipotética recepción. En ese instante, el empresario de medios proyectó la escena en la puerta de la vivienda y exteriorizó su principal reparo: "Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: ‘¡Paf!’".

A pesar de que el humorista sugirió tolerar ese gesto como un paso necesario para recomponer la relación, Pergolini intensificó sus dudas ante las consecuencias de haber hecho pública esa posibilidad. "Y ahora que lo dijimos le acabo de abrir la puerta y me pega dos cachetazos. No voy ni en pedo", afirmó categóricamente durante la transmisión.

A lo largo del diálogo, la coconductora Evelyn Botto propuso realizar la visita sin aviso previo. "Vas, le das la sorpresa", aconsejó en medio de las especulaciones sobre la logística del encuentro. Las opciones analizadas por el presentador incluyeron la posibilidad de acudir acompañado por su esposa para protegerse o asistir junto a sus hijos, ideas que fueron desestimadas por Rada con la consigna: "Solo, solito. Bancatela".

En la misma línea humorística, Botto aportó una recomendación sobre el vestuario al señalar: "Para mí que vaya con anteojos y se los saque para el bife". Hacia el tramo final de la charla, y tras sopesar los diferentes escenarios sobre un eventual choque, el conductor mostró señales de convicción al expresar: "Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer", dejando abierta la expectativa sobre un paso concreto hacia la diva de la televisión.