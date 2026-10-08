Mario Pergolini culpó a Messi y su programa está a punto de ser levantado

Mario Pergolini habló sin filtros sobre la baja audiencia de su ciclo Un día perfecto y apuntó contra la transmisión de Telefe por la despedida de Lionel Messi. El conductor reaccionó enfurecido luego de competir de manera directa frente al evento deportivo.

El histórico partido de la Selección Argentina frente a Benín alcanzó un promedio de 35.1 puntos de rating y un pico máximo de 36. En contraste, la propuesta de Mario Pergolini en El Trece registró apenas 2.6 puntos.

"No fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano", lanzó Mario Pergolini en vivo. Además, defendió el esfuerzo diario de todo su equipo de producción que trabaja incluso durante los días feriados.

El presentador también cuestionó fuertemente la calidad técnica y el contenido de la emisión del canal rival. "Ustedes prefieren ver un feo programa, con una fea transmisión. Con un montón de gente cantando cumbia", agregó entre risas.

"Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre. Fue emotivo porque es Messi y lo queremos", sostuvo Mario Pergolini sobre la cobertura realizada.

Para cerrar su descargo, el famoso comunicador resumió lo sucedido con una contundente reflexión final. "Nunca hubo un programa en la historia que dijo: ayer nos fue por el culo. Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo".