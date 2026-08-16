Mario Pergolini está odiado con una famosa y armó un escándalo en el canal

Mario Pergolini analizó el paso de Marta Fort por el ciclo Otro día perdido y reveló que la producción tuvo que intervenir el material original. El conductor se refirió a la actitud de la joven de 22 años al asegurar que "la chica de ayer (Marta), cómo nos acomodó cada 30 segundos". Ante el comentario, su compañero Soy Rada consultó si finalmente el contenido "salió, ¿no?".

Sobre la complejidad de la grabación, Pergolini explicó que "eso que le sacamos una parte, sino estamos todos presos". Durante la charla, Soy Rada recordó un cruce verbal y le recriminó al presentador que "te dijo pelut… en un momento". Sin embargo, Evelyn Botto aclaró los tantos al decir que "no, dijo: ‘Qué pregunta pelot…’". Mario respondió que "no es lo mismo…porque si me hubiese dicho eso, me hubiese enojado".

En su visita, la hija de Ricardo Fort también brindó detalles sobre su vida sentimental al presentar a su novio uruguayo Juan Manuel Ramírez. La joven dio pistas sobre su hombre ideal y confesó que le gustan con cara de turro. Finalmente, el empresario compartió su postura sobre el lenguaje. Pergolini confesó que "a mí me molestan las malas palabras" y remarcó que "siempre he intentado que no haya mucha malas palabras…de verdad, no me gusta".