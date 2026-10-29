Mario Pergolini protagonizó un momento inesperado durante la emisión de este miércoles de Otro Día Perdido, cuando detuvo su relato al escuchar un sonido insistente que provenía de la tribuna. El conductor identificó a una espectadora como la responsable del ruido y la interrogó frente a las cámaras, en una escena que terminó entre bromas y risas.

El episodio ocurrió mientras el periodista conversaba con sus compañeros, Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto, sobre su experiencia laboral como vendedor. “Yo era pésimo vendedor. No estoy para la venta”, comentaba Pergolini cuando un sonido interrumpió la charla.

Al advertirlo, el conductor señaló que había “un grillo en algún lado” y comenzó a buscar de dónde provenía. La situación también llamó la atención de Botto, quien bromeó con la posibilidad de que alguien del público estuviera aburrido con la conversación.

La explicación de la espectadora sorprendió al conductor

Pergolini dirigió su mirada hacia las primeras filas y, al notar la reacción de una mujer, le preguntó directamente si el ruido provenía de su lugar.

“¿Sos vos?”, le consultó antes de intentar descubrir qué estaba sonando en su teléfono. Entre las posibilidades, mencionó una alarma, un mensaje de WhatsApp o incluso un recordatorio para tomar un medicamento.

El conductor le dio tiempo para revisar el dispositivo y apagar el sonido. Finalmente, la espectadora explicó que se trataba de una alarma programada para recordarle que debía ir al gimnasio.

La respuesta desató una nueva ronda de bromas, especialmente por el horario. Pergolini calculó que eran alrededor de las 22.30 y no ocultó su sorpresa.

“¿A las diez y media de la noche? Le estás mintiendo a alguien en tu casa que te vas al gimnasio a las once menos cuarto”, lanzó entre risas, mientras sus compañeros se sumaban al intercambio.

Por qué Pergolini descubrió quién hacía sonar el celular

Después de varios minutos de conversación, el conductor le preguntó a la mujer si le molestaba que continuaran con el programa. Ante la respuesta negativa, pidió un aplauso para la espectadora y retomó la emisión.

Antes de cerrar el episodio, explicó qué le había permitido identificarla entre las personas que estaban en la tribuna. Según contó, la mujer reaccionó con un gesto de culpa apenas comenzó a sonar el teléfono.

“Lo que sí vi es que sintió la culpa inmediata, por eso la identifiqué”, explicó.