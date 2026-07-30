Mario Pergolini se sumó a las teorias conspirativas tras la final de Argentina

A dos semanas del partido decisivo del torneo mundial entre Argentina y España, la transmisión del programa Otro día perdido comenzó con sarcasmo por parte del presentador principal: “Qué bien que nos fue en el mundial, ¿no?”. La frase generó incomodidad instantánea entre los integrantes del ciclo, marcando el inicio de un debate centrado en las versiones alternativas aparecidas en plataformas digitales y medios de comunicación sobre la caída de la Selección.

El conductor evitó el tono de resignación y buscó la reacción de Agustín ‘Rada’ Aristarán y Evelyn Botto al formular: “¿No te pareció raro a vos?”. La respuesta de sus compañeros osciló entre el silencio y las risas. Evelyn Botto reaccionó expresando: “Ay, Mario, cuídenlo”. Por su parte, Rada intentó frenar el intercambio diciendo: “Yo mejor no tocaría el tema”.

Lejos de abandonar el asunto, la cabeza del envío sostuvo la postura con insistencia: “¿No te pareció raro a vos?”. Posteriormente admitió la carga de sus dichos: “Sonó irónico, tenés razón. Sobre todo después de lo que pasó, ¿no?”. Al notar la distancia del resto del panel, concluyó la interacción con la frase: “qué raros son ustedes dos”.

La caída deportiva disparó especulaciones sobre supuestas intervenciones de la FIFA, la presencia del FBI en zonas privadas de los jugadores, presiones ligadas al fútbol de Inglaterra, plataformas de apuestas y supuestas amedrentaciones a los entornos familiares de los futbolistas. Los relatos abarcaron hipótesis políticas y económicas que desplazaron las lecturas tácticas.

Asimismo, usuarios e influenciadores reinterpretaron elementos como el mensaje de Lionel Messi antes de salir a la cancha, la presencia de la bandera de Malvinas, las determinaciones del árbitro y la falta de allegados en la cancha. El clima de incredulidad expuesto en el programa reflejó la tendencia histórica a formular relatos de complot ante caídas deportivas, fenómeno que en 2026 alcanzó gran velocidad de difusión.