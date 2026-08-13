Mario Pergolini teme por su futuro y está frenando la vuelta de Tinelli a la TV

Mario Pergolini compartió sus reflexiones sobre el estado actual de la pantalla chica y el horizonte laboral de Marcelo Tinelli durante una conversación con el periodista Guido Zaffora el 12 de agosto de 2026. El conductor de Otro Día Perdido analizó los desafíos que enfrenta su antiguo competidor ante los rumores de una nueva temporada de su programa más emblemático.

Al ser consultado sobre el presentador, Pergolini manifestó que "Marcelo va a tener que encontrar su forma de volver a la tele, no sé si lo está pensando. Para mí, con un nuevo Bailando, me parece que se equivoca".

A pesar de su visión crítica sobre repetir esquemas pasados, el empresario destacó la trayectoria del animador indicando que "es muy difícil reinventarse, lo ha intentado con el programa que hizo con los cantantes, que no era un mal programa, pero no sé si es para hacer un formato de otro. No sé qué tendría que hacer, pero sin duda es uno de los que se reconocen con el nombre nada más".

En cuanto a su propia carrera, Pergolini rechazó la etiqueta de gran jerarquía al afirmar que "yo no soy poderoso, creo que tengo influencia en ciertas cosas, pero poderoso no". Sobre su presente en la televisión, el entrevistado detalló que su retorno estuvo sujeto a pautas económicas y operativas muy precisas.

Al respecto, confesó que "no había forma de que vuelva a la tele si no era carísimo. Puse tres condiciones para volver a la tele: ganar bien, elegir el lugar y ciertas libertades de contrataciones de gente. Me dijeron que sí a todo".

Finalmente, el conductor explicó que su enfoque actual se aleja de las mediciones tradicionales de audiencia. Según sus palabras, "no le doy bola al rating de Otro Día Perdido, no tengo ni idea de qué número tiene. Pasa por otro lado, yo tengo las métricas del engagement digital. Hoy en día somos el segundo más caro de la televisión, este año ya no hay forma de entrar comercialmente al programa. Me interesan otros números, no tanto el de la tele".