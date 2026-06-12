La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo reúne a las principales figuras del fútbol internacional. Como ocurre en cada edición, también aparecen personajes que captan la atención de los hinchas y se convierten en fenómenos virales. En esta oportunidad, una de las protagonistas fuera del campo de juego es la influencer paraguaya Marisol Olmedo, conocida popularmente como "La Madrina".

La creadora de contenido ya se encuentra en Estados Unidos acompañando a la selección paraguaya y compartiendo cada momento de la experiencia mundialista a través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores y genera repercusión en distintos países de la región.

Para muchos aficionados, Olmedo representa una figura comparable a la que alcanzó notoriedad mundial durante Sudáfrica 2010: la paraguaya Larissa Riquelme, quien se convirtió en uno de los íconos más recordados de aquel torneo. A partir de esa comparación, numerosos usuarios en redes comenzaron a señalar a Marisol como una de las nuevas figuras populares de esta Copa del Mundo.

Sin embargo, detrás de la exposición mediática existe una historia marcada por el esfuerzo y la superación personal. Antes de convertirse en empresaria e influencer, Olmedo desempeñó distintos trabajos para ayudar a su familia. Entre ellos, uno de los que más llama la atención es su paso por la construcción.

La propia influencer recordó en distintas entrevistas que trabajó como albañil cuando tenía apenas 16 años. Esa etapa de su vida se transformó con el tiempo en una de las historias que más destacan sus seguidores y que ella misma suele compartir como ejemplo de perseverancia. "Yo amo ser como soy. Batallé para llegar hasta aquí", expresó recientemente en declaraciones al medio chileno La Cuarta, donde también reconoció sentirse agradecida por la repercusión internacional que ha conseguido durante los últimos años.

La clasificación de Paraguay al Mundial 2026 incrementó aún más su popularidad. La Albirroja integra un grupo exigente junto a Estados Unidos, Australia y Turquía, y la expectativa de los fanáticos paraguayos es enorme. En ese contexto, Marisol Olmedo se transformó en una de las caras visibles del aliento guaraní en las tribunas.

Desde su llegada a Norteamérica, comparte videos, fotografías y transmisiones en vivo mostrando el ambiente mundialista, los entrenamientos, los estadios y la convivencia con otros aficionados que llegaron desde diferentes partes del mundo.

Mientras el balón comienza a rodar en la Copa del Mundo, Marisol Olmedo disfruta de un presente impensado años atrás. Su historia personal, sumada a su presencia constante en redes sociales, la convierten en una de las influencers más comentadas del torneo y en una de las representantes más visibles de la pasión paraguaya en el Mundial 2026.