Marixa Balli en la peor crisis de su vida: perdió su negocio y se quedó sin plata

La bailarina Marixa Balli ha tomado la determinación de cerrar definitivamente su histórico establecimiento físico de indumentaria Xurama, el cual operaba en el barrio porteño de Flores desde hace 26 años. Este proceso de desmontar las estructuras del comercio de zapatos se vincula a una transición de orden personal y administrativo, orientada a reducir gastos fijos mensuales y a dedicar mayor tiempo a su bienestar. Con el objetivo de reorganizar su rutina, la comerciante comentó en diálogo televisivo que busca un cambio mental. Al respecto, declaró: "Me agoté. No, te juro que me agoté de todo. Estoy cansada."

En la misma entrevista, la empresaria reflexionó sobre el desgaste diario provocado por la exigencia laboral ininterrumpida y su decisión de dar un vuelco a su estilo de vida. Al explicar su renuncia a aguardar una mejoría económica a nivel general, la artista afirmó: "Estoy podrida de esperar que las cosas cambien" y manifestó: "Quiero empezar a disfrutar un poco de la vida." En relación a su rutina previa, la artista detalló la gran dedicación horaria que le demandaba sostener el espacio abierto y relató que, al analizar la situación, la frase que definió su decisión fue "paremos".

Aunque las puertas del local físico ubicado cerca de la Avenida Rivadavia y de la Avenida Avellaneda dejen de atender al público, la marca no desaparecerá, ya que continuará sus operaciones de manera online. La compleja situación que atraviesan los comercios minoristas y las pequeñas empresas en la actualidad también representó un factor de peso para concretar esta resolución. Al referirse a la realidad del sector comercial, Balli aseveró: "Está difícil para todo el mundo", y justificó la medida al expresar: "Así que basta de tanta cosa, tanto gasto todos los meses"

La empresaria describió además el panorama desalentador que se observa al recorrer la zona comercial de Flores, donde se registra una cantidad considerable de comercios cerrados y desocupados sobre la Avenida Rivadavia. Agobiada por la incertidumbre financiera, la artista optó por suspender su actividad de atención al público y concluyó: "Yo, la verdad, ya no me quiero enganchar más, ni de escuchar, ni de esperar, ni de pensar que todo va a cambiar. Estoy podrida"