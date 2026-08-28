Marixa Balli, furiosa con una vecina que le chocó intencionalmente el auto

La exvedette y panelista Marixa Balli protagonizó un tenso momento con una vecina de su edificio, quien chocó de manera intencional su vehículo particular con el único propósito de estacionar el suyo. El insólito episodio fue revelado por la propia damnificada en vivo durante la emisión del programa Desayuno Americano por la señal América TV, donde se exhibieron imágenes que registraron el instante preciso de la maniobra vial.

La conductora de televisión explicó detalladamente cómo se desencadenó el altercado al observar las filmaciones en la pantalla del estudio. En relación con el accionar de la otra mujer involucrada, Balli comentó que "Quería estacionar sí o sí y dijo 'lo empujo'. No entraba." y argumentó sobre las reacciones al volante diciendo que "Hay gente que en un momento de tensión, que no puede estacionar o tiene que ir a trabajar, se pone nerviosa".

La panelista detalló las razones por las cuales suele dejar su vehículo estacionado en la vía pública, aclarando su situación habitacional y de movilidad diaria. Al respecto, relató que "Yo tengo cochera, pero tengo tres autos. La calle es libre y uno hace lo que quiere. A este autito lo dejo en la calle" para explicar que cuenta con un espacio privado pero resulta insuficiente para la totalidad de su flota.

El incidente causó un perjuicio directo sobre la carrocería de su automóvil de menor tamaño, el cual quedó visiblemente afectado por los reiterados empujones de la camioneta vecina. Balli se mostró sumamente consternada y crítica con los métodos utilizados por la conductora del otro vehículo, señalando que "A mí no me daría la cabeza para empujar de esa manera el auto. La parte de atrás la rayó toda. Un desastre".

Durante el desarrollo de la maniobra, el personal que realiza tareas de vigilancia en la propiedad intentó mediar para frenar los impactos continuos contra el coche de la panelista, aunque sin obtener resultados positivos. Al describir esta infructuosa intervención y la convivencia vecinal, Balli expresó que "La seguridad le gritó que se detenga, pero bueno, hay gente muy complicada en el edificio. No me gustó la actitud".

La panelista aclaró que el diálogo directo entre las partes involucradas aún no se ha concretado debido a sus obligaciones laborales actuales. De todas maneras, adelantó que buscará resolver el conflicto y manifestó que "Todavía no la pude ver a la vecina porque estoy con la mudanza del local. Obvio que vamos a charlar personalmente así solucionamos el problema. Nunca tuve un problema con ella, no sé qué le pasó con el auto. Lo vio y se enfureció".

Ante la falta de una resolución inmediata en el lugar de los hechos, la damnificada decidió dar intervención a su representación legal y presentar las filmaciones del suceso como elemento de prueba. Para finalizar su relato televisivo, Balli confirmó el inicio de los trámites correspondientes al manifestar que "Le pasé el video a mi abogado. En un mensaje me dijo que me iba a pasar el seguro".