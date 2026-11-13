Marixa Balli reveló por qué se fue de LAM y las internas con Ángel de Brito

Marixa Balli y Ángel de Brito protagonizaron una de las duplas más recordadas de la televisión, pero el final de esa etapa dejó muchas dudas en el aire. Actualmente instalada en Telefe y transitando nuevos desafíos laborales, la bailarina decidió contar los verdaderos motivos de su partida de LAM, el exitoso programa de América TV que abandonó en medio de múltiples especulaciones.

En el marco de una charla con Marta Fort para el canal de streaming Blender, la empresaria repasó su paso por el ciclo de espectáculos y destacó el gran afecto que mantiene con el conductor. "Uy, qué tema mi salida de LAM. Yo estaba muy bien, es un programa que amo, a Ángel lo adoro, somos muy amigos y tenemos buena química, con solo vernos sabemos lo que está pensando el otro", aseguró con total sinceridad.

A pesar de esa sintonía frente a las cámaras, detrás de escena comenzaron a ocurrir situaciones que desgastaron su estadía en el panel. "Pero pasaron cosas que no me sentí cómoda, hubo varias internas. Empezaron a decir cosas que no eran reales y eso me molestó", explicó la exvedette sobre el malestar que la llevó a tomar la drástica determinación de dar un paso al costado.

Entre las versiones que circularon tras su renuncia, surgió el rumor de que ella pretendía ganar mayor protagonismo o quedarse con el rol de conductora. Ante estas afirmaciones, la artista fue contundente para desmentir cualquier tipo de ambición desmedida dentro del equipo. "Quisieron instalar que yo solo quería conducir y no fue así. Si hubiese pasado, me habría hecho cargo, pero no pasó", sentenció.

De esta manera, la figura televisiva buscó dejar en claro que su alejamiento no respondió a una lucha de egos ni a disputas por jerarquías profesionales. Por el contrario, su elección tuvo que ver con priorizar su bienestar personal frente a un ambiente laboral que había dejado de resultarle placentero por los comentarios malintencionados que circulaban en los pasillos.

Más allá de los conflictos internos, la bailarina valoró positivamente el formato y la dinámica diaria que caracterizaba al envío televisivo. "Es un programa que tiene una química y una adrenalina muy linda, es muy divertido, pero en cuanto empecé a sentir que estaba incómoda, di un paso al costado", concluyó para cerrar definitivamente una etapa de su carrera sin dar nombres propios.