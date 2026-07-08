La victoria de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó emoción por la remontada y el pase a cuartos, sino también una particular coincidencia que rápidamente recorrió las redes sociales.

El protagonista fue Marley, quien se volvió viral luego de que un video grabado antes del partido mostrara que había realizado una predicción que terminó coincidiendo con el resultado final del encuentro.

En las imágenes, registradas en la previa del duelo entre Argentina y el conjunto africano, el conductor de “Por el mundo” fue consultado por un joven llamado Mateo, quien le pidió un pronóstico sobre el resultado del partido.

“Resultado para hoy, cortito...”, le planteó el joven mientras grababa la escena.

Sin dudar, Marley respondió: “3-2”.

La sorpresa aumentó cuando Mateo le preguntó a quién le tenía fe para el encuentro. “¿A quién le tenés fe?”, le consultó.

“A Messi, siempre”, respondió el conductor.

La predicción terminó llamando la atención después de que la Selección argentina lograra una remontada agónica y se impusiera 3-2 ante Egipto, con el gol decisivo de Enzo Fernández en los minutos finales del partido.

El video que explotó en redes

Luego del triunfo argentino, miles de usuarios comenzaron a compartir nuevamente las imágenes y destacaron la coincidencia entre el pronóstico de Marley y el desarrollo del partido.

Los hinchas remarcaron no solo que había acertado el marcador final, sino también que había elegido a Lionel Messi como la figura en la que confiaba para el encuentro.

Ante la enorme repercusión, el propio Marley reaccionó con humor y aclaró la situación a través de sus redes sociales.

“Aviso que no soy vidente”, escribió entre risas, sorprendido por la cantidad de mensajes que recibió tras la viralización del video.

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios de seguidores que tomaron la coincidencia como una nueva cábala de cara a los próximos partidos de la Selección.

La nueva cábala mundialista

Entre las respuestas de los usuarios aparecieron bromas y pedidos para que el conductor vuelva a realizar pronósticos antes de los próximos partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Pedile los números del Quini, amigo”, “Mirá vos cómo la vio” y “Marley sabía algo” fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

Mientras Argentina continúa su camino en el Mundial 2026 con la ilusión de repetir el título conseguido en Qatar, Marley quedó como una de las figuras inesperadas de la jornada gracias a un video que, sin buscarlo, terminó convertido en una de las historias virales de la clasificación ante Egipto.