En medio de su estadía en Atlanta para seguir de cerca a la Selección Argentina en la Copa América, Marley decidió poner fin a las versiones que hablaban de una crisis en su relación con Florencia Peña. En una entrevista con LAM (América TV), el conductor afirmó que su amistad con la actriz continúa intacta y que mantienen contacto permanente.

"Hablo todos los días con Florencia Peña. Todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo", expresó Marley, descartando los rumores que señalaban un supuesto alejamiento entre ambos o diferencias por futuros proyectos laborales.

El conductor explicó que, durante las últimas semanas, ambos optaron por mantener un bajo perfil respecto del tema para evitar alimentar las especulaciones.

"Con Flor quedamos en no hablar porque no queremos enchastrar la cancha", señaló.

También remarcó que no todas las relaciones personales necesitan mostrarse públicamente.

"A veces las relaciones de amistad pueden ser privadas y no todo sale en la cámara o se tiene que contar", sostuvo.

Otro de los temas sobre los que habló fue la supuesta intención de Florencia Peña de iniciar acciones judiciales contra Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV. Marley aseguró que esa versión no es cierta y explicó que la actriz busca resolver la situación mediante el diálogo.

"Florencia me dijo que no está judicializada, que no le va a hacer un juicio. Ella lo que quiere es juntarse con Occhiato y entre los dos cerrar a ver si volvemos otra vez con el programa", afirmó.

El conductor reveló además que ya conversó personalmente con Occhiato para transmitirle la postura de Peña y manifestó su deseo de que ambas partes puedan reunirse para resolver sus diferencias.

"Ojalá sea en Luzu y no sea en otro lado. Y ojalá Occhiato decida reunirse con Florencia y puedan hablar de sus diferencias", expresó.

Por último, Marley dejó en claro que su prioridad es continuar trabajando junto a Florencia Peña, independientemente de cuál sea el proyecto que finalmente se concrete.

"Si ellos dos se juntan y deciden volver, ahí volveremos. En caso de que no volviera, haré otra cosa en otro lado con Florencia", concluyó, reafirmando el vínculo profesional y personal que mantiene desde hace años con la actriz.